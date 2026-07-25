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बरेली में 11 माह के मासूम की सड़क हादसे में मौत, मां-पिता घायल

मीरगंज नेशनल हाईवे पर धनेटा फाटक के पास हुआ हादसा, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल.

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बरेली में 11 माह के मासूम की सड़क हादसे में मौत. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 11:43 AM IST

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बरेली: मीरगंज नेशनल हाईवे पर धनेटा फाटक के पास शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसे में 11 माह के मासूम की जान चली गई, जबकि उसके माता-पिता घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

जानकारी के अनुसार रामपुर जनपद के शाहबाद क्षेत्र निवासी राकेश यादव अपनी पत्नी कामनी, दो वर्षीय बेटी और 11 माह के बेटे पीयूष के साथ बाइक से रिश्तेदारी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. परिवार शाही क्षेत्र के एक गांव की ओर जा रहा था.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धनेटा फाटक के निकट पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि पूरा परिवार सड़क पर गिर गया. इस दौरान मां की गोद में मौजूद 11 माह का मासूम ट्रक की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे में मां का हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पिता और दो वर्षीय बच्ची को भी चोटें आईं. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा. मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. बेटे की मौत से मां बेसुध हो गई, जबकि पिता गहरे सदमे में हैं.

सीओ हाईवे देवेश सिंह ने बताया कि दुर्घटना में शामिल ट्रक को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा करा दिया गया है. चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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