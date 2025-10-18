अयोध्या की तर्ज पर मुरादाबाद में मनाया गया दीपोत्सव; 11 लाख दीपक जलाए, 1500 ड्रोन का शो
नगर निगम की ओर से दीपोत्सव का आयोजन किया गया, रंगबिरंगी आतिशबाजी भी हुई.
मुरादाबाद: अयोध्या की तर्ज पर मुरादाबाद में शुक्रवार को नगर निगम द्वारा दीपोत्सव का आयोजन किया गया. यहां ड्रोन शो का भी आयोजन किया गया. इसमें 1500 ड्रोन को शामिल किया गया. इसके बाद आसमान में रंग-बिरंगे नजारे और आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला.
नगर निगम ने शुक्रवार को मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित बुद्धि विहार मैदान में 11 लाख दीये और 1500 ड्रोन के शो का आयोजन किया. मंडल आयुक्त के साथ ही नगर आयुक्त, पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर इस भव्य आयोजन का शुभारंभ किया. इस दौरान भव्य आतिशबाजी आतिशबाजी का नजारा भी देखने को मिला.
कार्यक्रम में 1500 ड्रोन के जरिए देशभक्ति, देश के विभिन्न संगठनों और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर देश में निर्मित आईएनएस विक्रांत के नजारे देखने को मिले. विकसित भारत और समर्थ उत्तर प्रदेश का बेहतरीन नजारा भी देखने को मिला.
मंडल आयुक्त आन्जनेय कुमार ने बताया कि इस अवसर पर 11 लाख दीये जलाकर और ड्रोन शो का आयोजन करके मुरादाबाद की तस्वीर बदलते की कोशिश की गई है. प्रदेश के मुख्यमंत्री के तरफ से विकसित मुरादाबाद के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे है. यह आयोजन उन्हीं प्रयासों का एक नतीजा है. इस तरह के आयोजन के जरिए देश और प्रदेश के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश की गई है.
नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि इस आयोजन को लेकर नगर निगम ने 6 माह पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी. सीएम के निर्देश पर आयोजन किया गया.
