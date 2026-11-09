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दिल्ली में मुनक नहर पर तैयार हुआ 11 किलोमीटर लंबा भव्य छठ घाट, नितिन नबीन कल करेंगे उद्घाटन

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों के साथ सीएम रेखा गुप्ता ( Social Media )

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने छठ पर्व पर राजधानी में श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं. मुख्यमंत्री ने सोमवार शाम को जनसेवा सदन में छठ पूजा समितियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि तैयारियों में किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो और सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली जाएं.

इस वर्ष दिल्लीवासियों के लिए एक विशेष आकर्षण मुनक नहर पर तैयार किया जा रहा 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट होगा. बाहरी रिंग रोड से इंद्रलोक तक विकसित किए जा रहे इस घाट पर व्रतियों की सुविधा के लिए दोनों ओर सीढ़ियां और सीमेंट की सड़क बनाई जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को पूजा के लिए आने-जाने में सुविधा मिलेगी. 12 नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सिंगलपुर गांव के निकट आयोजित कार्यक्रम में इस भव्य घाट का उद्घाटन करेंगे. सरकार इसे इस तरह विकसित कर रही है कि आसपास की कई विधानसभा क्षेत्रों के श्रद्धालु यहां सुविधापूर्वक छठ पूजा कर सकें.