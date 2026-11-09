दिल्ली में मुनक नहर पर तैयार हुआ 11 किलोमीटर लंबा भव्य छठ घाट, नितिन नबीन कल करेंगे उद्घाटन
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सिंगलपुर गांव के पास कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन घाट का उद्घाटन करेंगे. पढ़ें पूरी खबर..
Published : November 9, 2026 at 10:06 PM IST|
Updated : November 9, 2026 at 10:49 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने छठ पर्व पर राजधानी में श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं. मुख्यमंत्री ने सोमवार शाम को जनसेवा सदन में छठ पूजा समितियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि तैयारियों में किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो और सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली जाएं.
इस वर्ष दिल्लीवासियों के लिए एक विशेष आकर्षण मुनक नहर पर तैयार किया जा रहा 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट होगा. बाहरी रिंग रोड से इंद्रलोक तक विकसित किए जा रहे इस घाट पर व्रतियों की सुविधा के लिए दोनों ओर सीढ़ियां और सीमेंट की सड़क बनाई जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को पूजा के लिए आने-जाने में सुविधा मिलेगी. 12 नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सिंगलपुर गांव के निकट आयोजित कार्यक्रम में इस भव्य घाट का उद्घाटन करेंगे. सरकार इसे इस तरह विकसित कर रही है कि आसपास की कई विधानसभा क्षेत्रों के श्रद्धालु यहां सुविधापूर्वक छठ पूजा कर सकें.
बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि छठ महापर्व लाखों लोगों की आस्था, विश्वास और परंपरा से जुड़ा है. सरकार की प्राथमिकता है कि श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो. इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें और घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें. बैठक में छठ पूजा से जुड़ी विभिन्न समितियों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे.
12 नवंबर को भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी मुनक नहर पर बने 11 किलोमीटर लंबे भव्य छठ घाट का उद्घाटन करेंगे। 27 साल से मुनक नहर कूड़े-कचरे के ढेर में दबी रही। हमारी भाजपा सरकार ने एक साल से भी कम समय में इसका कायाकल्प कर इसे छठी मैया के भक्तों को समर्पित करने का संकल्प पूरा किया है। उद्घाटन से पूर्व आज छठ पूजा समितियों और अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिए। पूर्वांचल के हमारे भाई-बहनों के लिए छठ केवल पर्व नहीं, अपनी माटी, अपनी मां और अपनी जड़ों से जुड़ा भाव है। इस आस्था का सम्मान करना हमारा सौभाग्य है। इस बार दिल्ली की छठ और भी भव्य, और भी दिव्य होगी।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) November 9, 2026
1400 से अधिक घाटों पर होगी छठ पूजा
दिल्ली में इस बार छठ पूजा के लिए लगभग 1400 से अधिक घाट तैयार किए जा रहे हैं, जबकि पिछले वर्ष 1326 घाट बनाए गए थे. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घाटों की आधारभूत तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं, ताकि अंतिम समय में केवल पानी भरने, टेंट लगाने और सफाई जैसे काम ही शेष रहें. जिला प्रशासन और संबंधित विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में घाटों का नियमित निरीक्षण करें और सामने आने वाली कमियों को तत्काल दूर करें. पूजा से दो दिन पहले सभी प्रमुख व्यवस्थाएं पूरी हो जानी चाहिए. अधिकारियों ने बैठक में बताया कि इस वर्ष छठ महापर्व 13 से 16 नवंबर तक मनाया जाएगा. नवंबर में संभावित ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बड़े और मध्यम आकार के घाटों पर जरूरत के अनुसार पर्याप्त कवर वाले टेंट लगाने के निर्देश दिए हैं.
महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुविधा को विशेष प्राथमिकता देते हुए सभी प्रमुख घाटों पर पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम और शौचालय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि छठ पूजा की पवित्रता और गरिमा को ध्यान में रखते हुए इन सुविधाओं की स्वच्छता और उपयोगिता पर विशेष ध्यान दिया जाए. बड़े घाटों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित माहौल में पूजा कर सकें. मुख्यमंत्री ने घाटों और उनके आसपास के पूरे क्षेत्र में साफ-सफाई बनाए रखने पर जोर दिया. 15 और 16 नवंबर को श्रद्धालुओं की अधिक आवाजाही को देखते हुए सफाई कर्मचारियों और अतिरिक्त टीमों को 24 घंटे सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं.
घाटों के रास्ते होंगे दुरुस्त, धूल और अंधेरे से मिलेगी मुक्ति
श्रद्धालुओं को घाटों तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को पहुंच मार्गों का विशेष निरीक्षण करने को कहा. घाटों तक आने-जाने वाले मार्गों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था को भी अनिवार्य बताया गया. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी रास्ते पर अंधेरा या डार्क स्पॉट नहीं रहना चाहिए. मॉडल छठ घाटों को आकर्षक और सुविधाजनक बनाने के साथ प्रमुख घाटों पर मुख्य सड़क से दिखाई देने वाले स्वागत द्वार लगाने के निर्देश भी दिए गए.
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कपिल मिश्रा ने किया 'नमो यमुना रिवर सफारी' की तैयारियों का निरीक्षण
वहीं दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर्यटन को बढ़ावा देने और नदी को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में नमो यमुना रिवर सफारी की शुरुआत होने जा रही है. मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन करेंगी. इसके साथ ही दिल्लीवासियों को यमुना में क्रूज सफारी का रोमांचक अनुभव लेने का अवसर मिलेगा. उद्घाटन समारोह की तैयारियों को लेकर सोमवार को दिल्ली सरकार के मंत्री और कपिल मिश्रा ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया. उन्होंने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और उद्घाटन समारोह की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि यमुना में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही यह पहल दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण है.
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