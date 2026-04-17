कानपुर में 11 अस्पतालों पर छापा, दो हॉस्पिटल सील, संचालक ताला लगाकर भागे
स्टार सिटी हॉस्पिटल और कानपुर हेल्थ हॉस्पिटल को तीन दिन में परिसर खाली करने का समय दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 7:04 PM IST
कानपुर : किडनी कांड के बाद स्वास्थ विभाग लगातार एक्शन मोड में है. अवैध रूप से संचालित हो रहे अस्पतालों पर लगातार छापेमारी कर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को कल्याणपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे अस्पतालों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया. इस कार्रवाई के दौरान दो अस्पतालों को पूरी तरह सील कर दिया गया, जबकि दो अन्य अस्पतालों को नोटिस दिया गया है. छापेमारी की भनक लगते ही कई अस्पतालों के संचालक ताला लगाकर फरार हो गए, जिनकी सूचना संबंधित थाने में दे दी गई है.
अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रमित रस्तोगी ने बताया, हमारी टीम ने कुल 11 अस्पतालों में छापेमारी की है. इसमें से दो अस्पतालों को पूरी तरह सील कर दिया गया है. इनमें एक स्टार सिटी और दूसरा कानपुर हेल्थकेयर सेंटर है. इसके अलावा दो अन्य अस्पतालों रोहितराज हॉस्पिटल और एचआर हॉस्पिटल की ओटी सील की गई. जांच के दौरान स्टार सिटी हॉस्पिटल और कानपुर हेल्थ हॉस्पिटल बिना किसी वैध पंजीकरण के संचालित होते पाए गए.
विभाग ने इन दोनों अस्पतालों को अपने संसाधन और परिसर खाली करने के लिए तीन दिन का समय दिया है. स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया. टीम को आता देख कल्याणपुर के तीन अस्पतालों गांधी हॉस्पिटल, मान्या हॉस्पिटल और संवारिया हॉस्पिटल के संचालक मौके पर ताला लगाकर फरार हो गए. विभाग ने इन सभी फरार संचालकों के खिलाफ संबंधित थाने में रिपोर्ट दी है और पुलिस स्तर से कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं.
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