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जैसलमेर में एक साथ बजे 11 हाईटेक सायरन, 5 मिनट तक चली टेस्टिंग

हाईटेक सायरन सिस्टम की टेस्टिंग ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: भारत-पाक सीमा के पास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसलमेर शहर में शुक्रवार को एक बार फिर हाईटेक सायरन सिस्टम की टेस्टिंग की गई. सुबह 11 बजे शुरू हुई टेस्टिंग करीब 5 मिनट तक चली और पूरे शहर में सायरन की आवाज गूंजती रही. दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशासन ने शहर के प्रमुख 11 पॉइंट्स पर डिजिटल सायरन सिस्टम स्थापित किए हैं. इन सायरनों को खास मोबाइल ऐप के जरिए ऑपरेट किया जा सकेगा. यह सिस्टम GSM तकनीक पर आधारित है और सिम कार्ड के माध्यम से कंट्रोल रूम से कहीं से भी एक्टिवेट किया जा सकता है. पढ़ें: Mock Drill : बूंदी में परखी गई प्रशासन की आपदा-तैयारी, जानिए क्या हुआ खास...