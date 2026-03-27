जैसलमेर में एक साथ बजे 11 हाईटेक सायरन, 5 मिनट तक चली टेस्टिंग
सायरन टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य आगजनी, प्राकृतिक आपदा या किसी भी इमरजेंसी में कम से कम समय में नागरिकों को अलर्ट करना है.
Published : March 27, 2026 at 1:02 PM IST
जैसलमेर: भारत-पाक सीमा के पास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसलमेर शहर में शुक्रवार को एक बार फिर हाईटेक सायरन सिस्टम की टेस्टिंग की गई. सुबह 11 बजे शुरू हुई टेस्टिंग करीब 5 मिनट तक चली और पूरे शहर में सायरन की आवाज गूंजती रही.
दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशासन ने शहर के प्रमुख 11 पॉइंट्स पर डिजिटल सायरन सिस्टम स्थापित किए हैं. इन सायरनों को खास मोबाइल ऐप के जरिए ऑपरेट किया जा सकेगा. यह सिस्टम GSM तकनीक पर आधारित है और सिम कार्ड के माध्यम से कंट्रोल रूम से कहीं से भी एक्टिवेट किया जा सकता है.
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नगर परिषद की इलेक्ट्रिक विंग ने इसे पूरी तरह हाईटेक बनाया है. हर सायरन हर समय ऑनलाइन रहता है और आपात स्थिति में बस एक क्लिक से पूरे शहर के सभी 11 सायरन एक साथ बज उठते हैं. प्रशासन ने शहर के व्यस्त और प्रमुख पॉइंट्स चुने हैं ताकि सायरन की आवाज पूरे शहर में सुनी जा सके और आपात स्थिति में जनता तुरंत सतर्क हो.
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इस सायरन टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य आगजनी, प्राकृतिक आपदा या किसी भी इमरजेंसी में कम से कम समय में नागरिकों को अलर्ट करना है. 14.50 लाख रुपए की इस परियोजना को अत्याधुनिक तकनीक के साथ तैयार किया गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह केवल रूटीन टेक्निकल ड्रिल है और नागरिकों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है. सायरन की आवाज सुनते ही शहर के लोग सतर्क हो गए और सोशल मीडिया पर भी सायरन चर्चा का विषय बन गया.