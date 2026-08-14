हरियाणा पुलिस के 11 अधिकारियों-जवानों को स्वतंत्रता दिवस पर मिलेगा पुलिस पदक, महिला SI सुशीला कौशिक को राष्ट्रपति पुलिस पदक
स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा पुलिस के 11 अधिकारी-जवान सम्मानित होंगे. वहीं, महिला उपनिरीक्षक सुशीला कौशिक को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलेगा.
Published : August 14, 2026 at 5:12 PM IST
पंचकूला: स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर हरियाणा पुलिस के 11 अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक (पीपीएमडीएस) और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक (पीएमएमएस) से सम्मानित करने के लिए चुना गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को इन पदकों की घोषणा की गई है. हरियाणा पुलिस की एक महिला अधिकारी को विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक और दस अन्य पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया जाएगा.
इन्हें मिला राष्ट्रपति पुलिस पदक: वहीं, महिला उप निरीक्षक सुशीला कौशिक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है.
सराहनीय सेवा के लिए इनका चयन: इसके साथ ही सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत होने वालों में नाजनीन भसीन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तचर विभाग एवं आंतकवाद विरोधी दस्ता, हरियाणा, उप पुलिस अधीक्षक जितेश मल्होत्रा, द्वितीय वाहनी आईआरबी, निरीक्षक राजीव रंजन, निरीक्षक राजबीर सिंह, उप निरीक्षक संजीव कुमार, उप निरीक्षक संदीप, उप निरीक्षक रामफल, सहायक उप निरीक्षक पवन कुमार, सहायक उप निरीक्षक प्रवीण कुमार और सहायक उप निरीक्षक अनिल कुमार शामिल हैं.
पुलिस पदक मिलना गौरव: हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने पुलिस पदक के लिए चयनित सभी अधिकारियों एवं जवानों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि, "स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हरियाणा पुलिस के 11 अधिकारियों एवं जवानों को प्रतिष्ठित पुलिस पदकों के लिए चुना जाना पूरे पुलिस बल के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान की बात है."
उत्साह, निष्ठा-समर्पण से जनसेवा की प्रेरणा: डीजीपी ने कहा कि, "इन पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा, साहस, समर्पण और अथक सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मिली यह पहचान न केवल पदक प्राप्त करने वाले अधिकारियों एवं जवानों का सम्मान है, बल्कि हरियाणा पुलिस के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है. ऐसे सम्मान पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के साथ-साथ पूरे पुलिस बल को और अधिक उत्साह, निष्ठा एवं समर्पण के साथ जनसेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं. हरियाणा पुलिस अपने अधिकारियों एवं जवानों की उत्कृष्ट सेवाओं को सम्मान करती है और भविष्य में भी कर्तव्य के प्रति समर्पण एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा."
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