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हरियाणा पुलिस के 11 अधिकारियों-जवानों को स्वतंत्रता दिवस पर मिलेगा पुलिस पदक, महिला SI सुशीला कौशिक को राष्ट्रपति पुलिस पदक

हरियाणा पुलिस के 11 अधिकारियों-जवानों को स्वतंत्रता दिवस पर मिलेगा पुलिस पदक ( ETV Bharat )