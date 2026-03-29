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इस विभाग में 11 कर्मचारियों को पदोन्नति, जानें कहां मिली पोस्टिंग

शिमला: हिमाचल प्रदेश के समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए शनिवार का दिन खुशखबरी लेकर आया. लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को विभाग ने एक साथ बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें तहसील वेलफेयर ऑफिसर (क्लास-2 राजपत्रित) के पद पर पदोन्नत कर दिया.

विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह पदोन्नतियां विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिशों और लोक सेवा आयोग से परामर्श के बाद की गई हैं. इस सूची में आठ सीनियर असिस्टेंट और तीन सुपरवाइजर शामिल हैं, जिन्हें अब नई जिम्मेदारियों के साथ विभिन्न स्थानों पर तैनाती भी दे दी गई है. इन अधिकारियों को पे मैट्रिक्स लेवल 12 (43000 से 136500 रुपए) में नियमित आधार पर नियुक्ति दी गई है.

इन्हें मिला पदोन्नति का तोहफा

समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद से वैशाली, मोहन लाल, टेक सिंह, सुरेश कुमार, राजिंदर सिंह भाटिया, पवन कुमार, संजय कुमार, अजय कुमार, जबकि स्नेह प्रभा, मान देवी और सरला कुमारी सुपरवाइजर वर्ग से पदोन्नत हुई हैं. पदोन्नति की अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन अधिकारियों की नई तैनाती भी दी गई है. इसमें वैशाली को तहसील वेलफेयर ऑफिसर धर्मशाला की नई जिम्मेवारी सौंपी गई है. इसी तरह से मोहन लाल को रामपुर में तहसील वेलफेयर ऑफिसर लगाया है. इसी तरह से टेक सिंह को पद्धर, सुरेश कुमार कुल्लू, राजिंदर सिंह भाटिया को पालमपुर, पवन कुमार को हमीरपुर, संजय कुमार को ज्वालामुखी, अजय कुमार को बड़ोह, स्नेह प्रभा को सांगला व मान देवी को मोरंग में तहसील वेलफेयर ऑफिसर के पद पर नियुक्ति दी गई है. वहीं, सरला कुमारी को शिमला स्थित विभागीय निदेशालय में बतौर तहसील वेलफेयर ऑफिसर तैनात किया गया है.