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गुलाबी नगरी में 11 दिवसीय दीपोत्सव की एमआई रोड से शुरुआत, रोशनी में नहाया जयपुर

दीपोत्सव के लिए सजा जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : दीपावली के मौके पर बुधवार से जयपुर में 11 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो गई. देर शाम को एमआई रोड व्यापार मंडल की ओर से लाइट का स्विच ऑन कर इसकी शुरुआत की गई. जयपुर व्यापार महासंघ ने 51 बाजारों में 11 दिन तक सामूहिक सजावट की तैयारी की है.