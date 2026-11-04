गुलाबी नगरी में 11 दिवसीय दीपोत्सव की एमआई रोड से शुरुआत, रोशनी में नहाया जयपुर
इस बार चारदीवारी में छोटी चौपड़ पर भगवान श्रीराम के मंदिर की झांकी होगी.
Published : November 4, 2026 at 6:33 PM IST
जयपुर : दीपावली के मौके पर बुधवार से जयपुर में 11 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो गई. देर शाम को एमआई रोड व्यापार मंडल की ओर से लाइट का स्विच ऑन कर इसकी शुरुआत की गई. जयपुर व्यापार महासंघ ने 51 बाजारों में 11 दिन तक सामूहिक सजावट की तैयारी की है.
जयपुर व्यापार महासंघ के जनरल सेक्रेटरी सुरेश सैनी ने बताया कि जयपुर की चारदीवारी की रोशनी पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक मशहूर है. ऐसे में बाजारों को अलग–अलग थीम पर सजाया गया है. कहीं भगवान श्रीराम के मंदिर और राम सेतु की झांकी आकर्षण का केंद्र होगी, तो कहीं गुलाबी रोशनी में जयपुर की विरासत दिखाई देगी. जयपुर के एमआई रोड पर आज से लाइट्स का स्विच ऑन कर इसकी शुरुआत हुई. जयपुर व्यापार महासंघ ने 51 बाजारों में 11 दिन तक सामूहिक सजावट का ऐलान किया है. इस बार बाजारों को सजाने के लिए निगम की ओर से 11 दिन की अनुमति दी गई है, जबकि पहले सात दिन की अनुमति मिलती थी.
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अलग–अलग थीम पर सजावट : इस बार चारदीवारी में छोटी चौपड़ पर भगवान श्रीराम के मंदिर की झांकी होगी. यहां 42 फीट चौड़ा और 36 फीट ऊंचा भव्य राम मंदिर तैयार किया जा रहा है. सुरेश सैनी ने बताया कि इस बार जयपुर की स्थापना के 300वें वर्ष की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए बाजारों की सजावट की जा रही है. एमआई रोड को इस बार गुलाबी थीम पर सजाया गया है. वहीं गणगौरी बाजार में इस बार हेरिटेज थीम पर सजावट की गई है. इसके साथ ही इस बार दीपावली पर बाजार की सजावट में जयपुर की विरासत को प्रमुखता दी जा रही है. इसके अलावा चौड़ा रास्ता बाजार में इस बार देशभक्ति के रंग दिखाई देंगे और जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार में धार्मिक थीम पर सजावट की तैयारी की जा रही है.
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लाइव दिखेगा राम सेतु निर्माण का दृश्य : इस भव्य झांकी में भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, हनुमान, जामवंत, नल एवं नील सहित वानर सेना के प्रमुख पात्रों को दर्शाया जाएगा. विशेष आकर्षण के रूप में लाइव झांकी में वानर सेना के सदस्यों को लगातार चलते हुए, पत्थर उठाते हुए तथा समुद्र में राम सेतु का निर्माण करते हुए दिखाया जाएगा. नल और नील के निर्देशन में वानर सेना द्वारा पत्थरों को समुद्र में डालकर सेतु तैयार करने का दृश्य आकर्षक एवं स्वचालित तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा.
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22 वर्षों से चली आ रही परंपरा : समुद्र की लहरों, चट्टानों, विशेष प्रकाश व्यवस्था और चलायमान पात्रों के माध्यम से पूरे दृश्य को वास्तविक स्वरूप देने की तैयारी की जा रही है. सुरेश सैनी ने बताया कि चांदपोल बाजार की दीपावली सजावट जयपुर की सांस्कृतिक पहचान और व्यापारियों की सामूहिक भागीदारी का प्रतीक है. पिछले 22 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के माध्यम से व्यापार मंडल प्रत्येक वर्ष शहरवासियों को कुछ नया और भव्य देने का प्रयास करता रहा है.
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