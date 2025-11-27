MDM में 11 करोड़ का घोटाला; कन्वर्जन कॉस्ट में हेराफेरी, सरकारी टीचर समेत 5 गिरफ्तार, पढ़िए कैसे किया फर्जीवाड़ा?
जिले के 2200 स्कूलों की कन्वर्जन कॉस्ट एक्सेल शीट में गड़बड़ी, 8 विद्यालयों को रकम भेजकर ले रहे थे कमीशन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2025 at 8:02 PM IST
बलरामपुर : मध्यान्ह भोजन योजना (MDM) में 11 करोड़ के घोटाला कर लिया गया. पुलिस ने सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, एमडीएम के जिला समन्वयक और ग्राम प्रधान समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. 45 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. जिले के करीब 2200 स्कूलों की कन्वर्जन कॉस्ट की एक्सेल शीट में 10 साल से गड़बड़ी की जा रही थी. बीएसए की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाली बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया.
एसपी ने बताया कि बलरामपुर बीएसए ने 27 नवंबर को तहरीर दी थी. आरोप लगाया था कि एमडीएम (मिड डे मील) के कन्वर्जन कॉस्ट में फर्जीवाड़ा किया गया है. यह फर्जीवाड़ा साल 2015 से चलने के बीत सामने आ रही है. हालांकि अभी इस बिंदु पर और भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.
एमडीएम का जिला समन्वय भी गिरफ्तार : एसपी ने बताया कि मामले में पूछताछ शुरू की गई. इसके बाद 5 लोगों को पकड़ा गया. सभी दस्तावेजों का आकलन किया. कुछ और भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं. एमडीएम को ऑनलाइन करने वाला जिसे डीसी एमडीएम (जिला समन्वयक) कहा जाता है, उसका नाम फिरोज है, उसे भी पकड़ लिया गया है. उसने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है.
पुलिस की पूछताछ में फिरोज ने बताया कि पहले एमडीएम का स्केल कम था, अब थोड़ा ज्यादा हो गया है. कोर्ट से अपील करते हुए आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जाएगा.
ऐसे करते थे खेल : एसपी ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों से जानकारी मिली है कि प्रत्येक जिले में एमडीएम के लिए एक्सेल शीट है. प्रत्येक स्कूल में जितने बच्चे वहां खाना खाते हैं, उसके मुताबिक प्रतिबच्चे पर 8 रुपये 17 पैसे के हिसाब से कन्वर्जन कॉस्ट आता है. यह स्कूलों को दिया जाता है. इसके हिसाब से स्कूलों से अनुमोदन लिया जाता है.
अनुमोदन लेने के बाद उसे पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है. अपलोड होने के पहले इसी एक्सेल फाइल में छेड़छाड़ करके ज्यादातर स्कूल का पैसा, हजार-दो हजार एक फिक्स परसेंटेज के मुताबिक कम कर दिया जाता था, जो रकम कम होती है. वह कुछ चिन्हित स्कूलों को दे दी जाती थी, क्योंकि यह पैसा कैश निकल नहीं सकता है. दूसरों को दिया भी नहीं जा सकता है.
8 स्कूलों के जरिए किया गया गबन : एसपी के अनुसार यह पैसा स्कूल को दिया जा सकता है. इसलिए ये पैसा कुछ स्कूलों को ट्रांसफर कर दिया जाता था. एफआईआर में 8 स्कूलों का जिक्र है. जांच में इन सभी स्कूलों में पैसे ट्रांसफर होने के प्रूफ मिले हैं. इन्हीं स्कूलों का साल 2021 से अब तक 11 करोड़ से ज्यादा है. पुलिस बयानों के मुताबिक साल 2015 से आकलन करेगी. फर्जीवाड़ा की राशि और बढ़ सकती है.
एसपी ने बताया कि जिन 8 स्कूलों में पैसे जाते थे उनमें से कुछ के प्रबंधक, प्रधानाचार्य और ग्राम प्रधान मिलकर ये फर्जीवाड़ा करते थे. उन्हें गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार 5 लोगों में फिरोज मास्टरमाइंड है. इसके अलावा अशोक कुमार गुप्ता, नसीम अहमद, मोहम्मद अहमदुल कादरी, मलिक मुनव्वर को भी पकड़ा गया है. इनमें अशोक कुमार प्रधानाध्यापक है. नसीम अहमद ग्राम प्रधान, मलिक मुनव्वर सहायक अध्यापक है, जबकि मोहम्मद अहमदुल कादरी अभिभावक समिति का अध्यक्ष है.
25 प्रतिशत से ज्यादा लिया जा रहा था कमीशन : आरोपियों से पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं, उसके अनुसार घोटाले के लिए 8 स्कूलों का ठेका लिया गया था, इनमें मदरसे भी शामिल हैं. मदरसों का ठेका फिरोज के पास था, जबकि मलिक मुनव्वर के पास बाकी स्कूलों का ठेका था. ठेके का मतलब पैसे ट्रांसफर कराना, और बदले में उनसे कमीशन लेना था. मदरसों में पैसे ट्रांसफर करने पर 25 प्रतिशत से ज्यादा का कमीशन चल रहा था.
मलिक मुनव्वर जिन स्कूलों से पैसा ले रहा था, उनके बयानों में कमीशन के अलग-अलग रेट आ रहे हैं. पुलिस इसमें साक्ष्य जुटा रही है.
