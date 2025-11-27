ETV Bharat / state

MDM में 11 करोड़ का घोटाला; कन्वर्जन कॉस्ट में हेराफेरी, सरकारी टीचर समेत 5 गिरफ्तार, पढ़िए कैसे किया फर्जीवाड़ा?

पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; Police )

बलरामपुर : मध्यान्ह भोजन योजना (MDM) में 11 करोड़ के घोटाला कर लिया गया. पुलिस ने सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, एमडीएम के जिला समन्वयक और ग्राम प्रधान समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. 45 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. जिले के करीब 2200 स्कूलों की कन्वर्जन कॉस्ट की एक्सेल शीट में 10 साल से गड़बड़ी की जा रही थी. बीएसए की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाली बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया. एसपी ने बताया कि बलरामपुर बीएसए ने 27 नवंबर को तहरीर दी थी. आरोप लगाया था कि एमडीएम (मिड डे मील) के कन्वर्जन कॉस्ट में फर्जीवाड़ा किया गया है. यह फर्जीवाड़ा साल 2015 से चलने के बीत सामने आ रही है. हालांकि अभी इस बिंदु पर और भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. एमडीएम का जिला समन्वय भी गिरफ्तार : एसपी ने बताया कि मामले में पूछताछ शुरू की गई. इसके बाद 5 लोगों को पकड़ा गया. सभी दस्तावेजों का आकलन किया. कुछ और भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं. एमडीएम को ऑनलाइन करने वाला जिसे डीसी एमडीएम (जिला समन्वयक) कहा जाता है, उसका नाम फिरोज है, उसे भी पकड़ लिया गया है. उसने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है. पुलिस की पूछताछ में फिरोज ने बताया कि पहले एमडीएम का स्केल कम था, अब थोड़ा ज्यादा हो गया है. कोर्ट से अपील करते हुए आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जाएगा. ऐसे करते थे खेल : एसपी ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों से जानकारी मिली है कि प्रत्येक जिले में एमडीएम के लिए एक्सेल शीट है. प्रत्येक स्कूल में जितने बच्चे वहां खाना खाते हैं, उसके मुताबिक प्रतिबच्चे पर 8 रुपये 17 पैसे के हिसाब से कन्वर्जन कॉस्ट आता है. यह स्कूलों को दिया जाता है. इसके हिसाब से स्कूलों से अनुमोदन लिया जाता है.