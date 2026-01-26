ETV Bharat / state

UGC कानून के विरोध में लखनऊ में एक साथ 11 भाजपा पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा, बोले- पार्टी भटक रही

169 विधानसभा क्षेत्र, बख्शी का तालाब के कुम्हरावां मंडल के पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा सौंपा है.

एक साथ 11 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा.
एक साथ 11 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 4:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को बड़ा झटका लगा है. जिला बीजेपी के कुम्हरावां मंडल के मंडल महामंत्री अंकित तिवारी ने UGC (यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन) कानून के विरोध में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. उनके साथ 10 अन्य पदाधिकारियों ने भी सामूहिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया. 169 विधानसभा क्षेत्र, बख्शी का तालाब के कुम्हरावां मंडल में जिससे पार्टी में आंतरिक कलह की आशंका बढ़ गई है. कार्यकर्ताओं ने पार्टी के मूल सिद्धांतों से भटकाव का आरोप लगाया है.

अंकित तिवारी ने अपने इस्तीफा में जिला अध्यक्ष को संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा है कि पार्टी के प्रेरणा स्रोत, पंडित दीन दयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित उद्देश्यों से पार्टी भटक रही है. उन्होंने UGC कानून को लागू करने के फैसले को पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की ओर से 'विनाशकारी क्रिया' करार दिया, जो भविष्य के लिए हानिकारक है. अंकित तिवारी ने कहा, हमारे विचारों का मिशन खोखला हो रहा है. इसलिए मैं अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूं और पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होऊंगा.

इन्होंने छोड़ी सदस्यता : आलोक सिंह (मंडल उपाध्यक्ष), महावीर सिंह (मंडल मंत्री), मोहित मिश्रा (शक्ति केंद्र संयोजक), नंद प्रकाश सिंह (शक्ति केंद्र संयोजक), नीरज पांडेय (शक्ति केंद्र संयोजक), अनूप सिंह (युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष), राज विक्रम सिंह (युवा मोर्चा मंडल महामंत्री), अभिषेक अवस्थी (पूर्व मंडल मंत्री), विवेक सिंह (बूथ अध्यक्ष), और कमल सिंह (पूर्व सेक्टर संयोजक).

यह भी पढ़ें : शंकराचार्य के अपमान और UGC Regulations से आहत बरेली सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया इस्तीफा

TAGGED:

UGC LAW
PROTEST AGAINST THE UGC LAW
11 BJP OFFICIALS RESIGNED
11 बीजेपी नेताओं ने छोड़ी पार्टी
PROTEST AGAINST THE UGC LAW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.