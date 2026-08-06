मुश्किल में मासूम: आंगनबाड़ी केंद्र पर 11 और 33 केवी का खंभा बना खतरा, जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर
अभिभावकों का कहना है कि आंगनबाड़ी परिसर में लगे बिजली के बड़े-बड़े खंभे कभी भी हादसे का सबब बन सकते हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 6, 2026 at 4:33 PM IST
एमसीबी: मनेंद्रगढ़ के चैनपुर आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चे इन दिनों दोहरे खतरे से जूझ रहे हैं. एक तो आंगनबाड़ी केंद्र के पास 11 केवी और 33 केवी के बिजली खंभे लगे हैं. दूसरा आंगनबाड़ी केंद्र काफी जर्जर हो चुका है. केंद्र की दीवार में एक बड़ा सुराख भी बना हुआ है. बारिश के दिनों में यहां पढ़ने वाले बच्चों के परिजन इस वजह से डरे हुए रहते हैं. डर की वजह से ही इस आंगनबाड़ी केंद्र में सिर्फ 16 बच्चे ही पढ़ने आते हैं.
आंगनबाड़ी केंद्र पर खतरा
वार्ड नंबर 8 में बने इस आंगनबाड़ी केंद्र जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके अभिभावकों का कहना है कि आंगनबाड़ी परिसर में लगे बिजली के बड़े-बड़े खंभे कभी भी हादसे का सबब बन सकते हैं. वहीं बच्चों की सुरक्षा को लेकर आंगनबाड़ी का केंद्र बंद रखा जाता है ताकि कोई बच्चा खंभे के पास नहीं पहुंच सके. बच्चों के परिजन कहते हैं कि बंद कमरे में कबतक बच्चे पढ़ने को मजबूर होंगे. बच्चों को ताजी हवा तो कम से कम वहां मिलनी चाहिए.
बच्चे तो यहां बहुत हैं लेकिन हम लोगों ने यहां कम बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा है. बारिश के दिनों में यहां कभी भी करंट आ सकता है. कई बार शिकायत की है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. कोई भी अधिकारी यहां देखने के लिए नहीं आया है अबतक: सायरा बानो, सहायिका
ऐसे हालात में वहां बच्चों को पढ़ाना उचित नहीं है. मैं चेक करा लेता हूं और जो भी यथासंभव उपाए होगा वो किया जाएगा. बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे: आदित्य शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग
ऊपर बिजली के तार नीचे जर्जर भवन का खतरा
आंगनबाड़ी केंद्र का भवन जर्जर होने की वजह से कई जगहों से बारिश में टपकता भी है. रसोई और दीवारों से प्लास्टर उखड़-उखड़ कर गिर रहे हैं. परिजन इस बात से डरे सहमे रहते हैं कि कहीं उनके बच्चे चोटिल न हो जाएं. जर्जर भवन की वजह से पोषण आहर बनाने में भी सहायिका को दिक्कतें आती हैं.
दहशत में रहते हैं बच्चे और परिजन
स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग और प्रशासन को इस गंभीर समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक न तो बिजली के खंभों को हटाया गया और न ही जर्जर भवन की मरम्मत कराई गई. यदि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी तय करना मुश्किल होगा.
सरकार एक ओर बच्चों के बेहतर पोषण और सुरक्षित वातावरण के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत करने की बात करती है, लेकिन मनेन्द्रगढ़ के इस केंद्र की तस्वीर उन दावों की हकीकत बयां कर रही है.