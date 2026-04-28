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झालावाड़: बहुचर्चित गैंगस्टर मुख्तियार मलिक हत्याकांड में एडीजे कोर्ट का बड़ा फैसला, 11 आरोपियों को आजीवन कारावास

भोपाल के गैंगस्टर मुख्तियार मलिक ने झालावाड़ के कालीसिंध बांध तथा भीमसागर बांध में मछली के ठेके लिए हुए थे, जिनका मछुआरों से विवाद था.

Life Imprisonment In Murder Case
आरोपियों को अदालत से जेल जाती पुलिस (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 5:43 PM IST

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झालावाड़: जिले के एडीजे कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने बहुचर्चित गैंगस्टर मुख्तियार मलिक हत्याकांड में मंगलवार को अहम फैसला सुनाते हुए 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, एक अन्य अभियुक्त को 7 वर्ष का कारावास दिया है.

लोक अभियोजक विनोद गोचर ने बताया कि 31 मई 2022 को भीमसागर बांध में मछली ठेकेदार भोपाल के गैंगस्टर मुख्तियार मलिक तथा उसके चौकीदार कमल किशोर मीणा की नाव पर कासखेड़ला निवासी कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी थी. इस दौरान गोली लगने से मछली ठेकेदार के कर्मचारी कमल किशोर मीणा की मौत हो गई थी, वहीं गैंगस्टर मुख्तियार मलिक भी लापता हो गया था. दो दिन बाद उसका शव भीमसागर बांध के किनारे जंगल में मिला था.

पढ़ें: भाजपा नेता जयपाल पूनिया हत्याकांड मामले में 9 दोषियों को आजीवन कारावास, एक-एक लाख का जुर्माना

लोक अभियोजक ने बताया कि बाद में मृतक कमल किशोर मीणा के भाई ने पिड़ावा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कराया था. इस प्रकरण में झालावाड़ एडीजे कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. प्रकरण में एक अन्य अभियुक्त को 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है.

मछली ठेके को लेकर था विवाद: उन्होंने बताया कि भोपाल के गैंगस्टर मुख्तियार मलिक ने झालावाड़ के कालीसिंध बांध तथा भीमसागर बांध में मछली के ठेके लिए हुए थे, जिनका स्थानीय मछुआरों से विवाद था. मुख्तियार मलिक अपनी बोट में सवार होकर भीमसागर बांध क्षेत्र में घूम रहा था. इस दौरान विरोधी मछुआरों ने उसकी नाव पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें कमल किशोर मीणा की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई थी, वहीं गैंगस्टर मुख्तियार मलिक का शव 2 दिन बाद भीमसागर बांध के किनारे मिला था. फायरिंग के दौरान मछुआरों और गैंगस्टर मुख्तियार मलिक के लोगों ने एक-दूसरे पर बारूदी टोटों से भी हमला किया था. भोपाल के बड़े गैंगस्टर की झालावाड़ में मौत के बाद झालावाड़ जिला सुर्खियों में आ गया था.

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