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श्रीगंगानगर में बॉर्डर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई, हथियारों का जखीरा पकड़ा, 11 आरोपी गिरफ्तार

जिले में बढ़ते अपराधों की रोकथाम और अवैध हथियारों की सप्लाई चेन को तोड़ने के उद्देश्य से लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

श्रीगंगानगर में हथियारों का जखीरा पकड़ाया
श्रीगंगानगर में हथियारों का जखीरा पकड़ाया (ETV Bharat ganganagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 19, 2026 at 3:59 PM IST

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Updated : March 19, 2026 at 4:20 PM IST

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श्रीगंगानगर : जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. जिला पुलिस अधीक्षक हरी शंकर के नेतृत्व में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र में पुलिस और डीएसटी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए हथियारों के बड़े जखीरे का खुलासा किया है. इस अभियान के दौरान कुल 9 अवैध पिस्टल, 5 अतिरिक्त मैगजीन और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. साथ ही एक कार को जब्त कर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

एसपी हरिशंकर ने बताया कि जिले में बढ़ते अपराधों की रोकथाम और अवैध हथियारों की सप्लाई चेन को तोड़ने के उद्देश्य से लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में पुलिस को इनपुट मिले थे कि बॉर्डर क्षेत्र में कुछ संदिग्ध लोग हथियारों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. सूचना के आधार पर अलग-अलग टीमों का गठन कर कार्रवाई की गई. सबसे पहले गजसिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 3FFB थांदेवाला निवासी रंजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 315 बोर की पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए. इसके बाद श्रीकरणपुर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए वार्ड-07 निवासी बिलू ग्रोवर के 20 वर्षीय पुत्र अर्ज ग्रोवर को एक पिस्टल और एक अतिरिक्त मैगजीन सहित पकड़ा गया.

हरिशंकर, पुलिस अधीक्षक (ETV Bharat ganganagar)

पढ़ें. कोहिनूर 007 गैंग से हथियारों का जखीरा बरामद, इंदौर से की थी खरीद, दो बदमाश दबोचे

इसी क्रम में श्रीकरणपुर के वार्ड-25 निवासी गुरजीत सिंह गिल को नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार किया गया. उसके पास से 4 अवैध पिस्टल और 4 अतिरिक्त मैगजीन बरामद की गई. चूनावढ़ थाना क्षेत्र में 15 मार्च को हुई फायरिंग और मारपीट की घटना में भी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. घटना में आरोपियों ने रास्ता रोककर फायरिंग की थी. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 2 पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है. कोतवाली थाना पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रोककर जांच की, जिसमें दो आरोपियों के कब्जे से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया गया है.

Last Updated : March 19, 2026 at 4:20 PM IST

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श्रीगंगानगर में हथियारों का जखीरा
11 ARRESTED IN SRI GANGANAGAR

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