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मिठाई बनी काल! मदरसे में समोसा खाते ही बिगड़ी 4 छात्राओं की तबीयत, 10 साल की मासूम की मौत

सुपौल स्थित मदरसे में मां की लाई मिठाई-समोसा खाने से 10 वर्षीय अल्फिशा की मौत, चार छात्राओं की तबीयत बिगड़ी. रिपोर्ट- आशिष कुमार

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सुपौल मदरसे में बच्ची की मौत के बाद पहुंची पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 8, 2026 at 8:52 PM IST

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सुपौल: बिहार के सुपौल स्थित सदर थाना क्षेत्र के बसबिट्टी रोड वार्ड नंबर 19 स्थित जमियअतुस सालिहात एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित निजी मदरसे में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई,जब अचानक चार छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई.सभी छात्राओं को आनन-फानन में शहर के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया.

दस वर्षीय छात्रा की मौत

इलाज के दौरान नेमुआ निवासी कमरे आलम की 10 वर्षीय बेटी अल्फिशा की मौत हो गई. इस दुखद घटना के बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की. मदरसा प्रबंधन के अनुसार संस्थान में करीब 60 से 65 छात्राएं रहकर पढ़ाई करती हैं.

आवासीय रूप से पढ़ाई

मिली जानकारी के मुताबिक यह संस्था लगभग दो वर्षों से संचालित है. मृत छात्रा अल्फिशा भी करीब डेढ़ से दो वर्षों से मदरसे के परिसर में रह रही थी. मदरसा संचालक खलील रहमान ने बताया कि सोमवार को अल्फिशा की मां अपनी बेटी से मिलने मदरसे आई थीं. उन्होंने बच्ची को मिठाई और समोसा दिया और वहां से चली गईं.

मिठाई समोसे से बीमारी

संचालक खलील रहमान ने आगे बताया कि इसके बाद मिठाई और समोसा खाने वाली चार छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई. उन्होंने बताया कि आफिया, सहाना खातून, हलीमा सादिया और अल्फिशा की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया था.

"सोमवार को अल्फिशा की मां अपनी बेटी से मिलने मदरसे आई थीं. उन्होंने बच्ची को मिठाई और समोसा दिया और वहां से चली गईं. मिठाई और समोसा खाने वाली चार छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया था.इलाज के दौरान अल्फिशा की मौत हो गई."-खलील रहमान, मदरसा संचालक

अस्पतालों में चल रहा उपचार

इलाज के दौरान अल्फिशा की मौत हो गई, वहीं अन्य छात्राओं का उपचार अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है. मृत छात्रा के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत मदरसे पहुंचकर अपनी जांच शुरू की.

अधिकारियों द्वारा पूछताछ

पुलिस अधिकारियों ने परिसर का निरीक्षण करने के साथ ही संचालक और वहां मौजूद शिक्षकों से पूछताछ की. सदर एसडीपीओ ने भी मदरसा प्रबंधन से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. सदर एसडीएम मनोहर कुमार साह ने बताया कि सूचना मिलने के बाद वे एसडीपीओ और थाना प्रभारी के साथ मदरसे पहुंचे थे.

प्रशासन की पैनी नजर

सदर एसडीएम मनोहर कुमार साह ने बताया कि मदरसे में बड़ी संख्या में छात्राएं आवासीय रूप से रह रही हैं. एक छात्रा की मौत हुई है, जबकि दो-तीन अन्य छात्राओं के विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत होने की जानकारी मिली है. प्रशासन उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर पूरी नजर रख रहा है.जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से डीपीओ सहित संबंधित पदाधिकारी मदरसे के दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं. यह भी देखा जा रहा है कि संस्था को छात्राओं को आवासीय रूप से रखने की अनुमति प्राप्त है या नहीं

"मदरसे में बड़ी संख्या में छात्राएं आवासीय रूप से रह रही हैं. एक छात्रा की मौत हुई है, जबकि दो-तीन अन्य छात्राओं के विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत है. प्रशासन उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर पूरी नजर रख रहा है. मदरसे के दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है."- मनोहर कुमार साह, सदर एसडीएम

एसपी ने दी जानकारी

मामले की पुष्टि करते हुए एसपी शरथ आरएस ने बताया कि पुलिस को बसबिट्टी रोड स्थित एक मदरसे में पढ़ने वाली एक बच्ची की मौत की सूचना मिली थी. इसके साथ ही एक अन्य बच्ची के गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती होने की भी जानकारी पुलिस को मिली है. पूरे मामले की वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

"एक बच्ची की मौत की सूचना मिली थी जबकि दो-तीन अन्य बच्चों के भी अस्पताल में भर्ती होने की सूचना है. पुलिस पूरे मामले की वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी."- शरथ आरएस, एसपी, सुपौल

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