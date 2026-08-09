इटावा में 10वीं स्टेट योग स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 2026; आगरा-बुलंदशहर का रहा दबदबा, विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित
इटावा सफारी पार्क के निदेशक डा. अनिल कुमार पटेल ने बताया कि योग स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 2026 का रविवार को समापन हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 7:25 PM IST
इटावा : इटावा सफारी पार्क में उत्तर प्रदेश योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित 10वीं स्टेट योग स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप-2026 का रविवार को समापन हुआ. प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में विभिन्न आयु वर्गों के बालक-बालिकाओं ने प्रतिभाग किया. चैम्पियनशिप में ओवरऑल बालिका चैंपियन का खिताब आगरा और ओवरऑल बालक चैंपियन का खिताब बुलंदशहर ने हासिल किया.
इटावा सफारी पार्क के निदेशक डा. अनिल कुमार पटेल ने बताया कि उत्तर प्रदेश योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित 10वीं स्टेट योग स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 2026 का रविवार को समापन हुआ. इसमें कई जिलों के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया. उप्र योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डा. अयूब सिद्दकी, अयोध्या द्वारा अंत में सभी का आभार व्यक्त किया गया.
जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इटावा सफारी पार्क के निदेशक एवं उत्तर प्रदेश योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार पटेल ने अतिथियों का स्वागत किया. मुख्य अतिथि एचवी. गिरीश ने प्रतिभागी बच्चों को नियमित रूप से योग करने और अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने सफारी पार्क में आयोजित इस प्रतियोगिता की सराहना करते हुए इसे बच्चों के लिए प्रेरणादायक बताया.
प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के बालक-बालिकाओं ने व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया. अंडर-18 बालिका व्यक्तिगत स्पर्धा में इटावा की अग्रिमा पटेल और आनंदी यादव ने संयुक्त रूप से स्वर्ण पदक हासिल किया. वहीं, 18 वर्ष से अधिक बालिका वर्ग में आगरा की हिमांशी और बालक वर्ग में आगरा के दीपेंद्र स्वर्ण पदक विजेता रहे. सुपर सीनियर महिला वर्ग में इटावा की प्रियंका ने स्वर्ण पदक हासिल किया.
टीम स्पर्धाओं में अंडर-12 बालिका और बालक वर्ग में आगरा की टीम ने स्वर्ण पदक जीता. अंडर-14 बालिका वर्ग में आगरा और बालक वर्ग में बुलंदशहर की टीम विजेता रही. अंडर-18 बालिका टीम स्पर्धा में भी आगरा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया.
पूरी चैम्पियनशिप में ओवरऑल बालिका चैंपियन का खिताब आगरा और ओवरऑल बालक चैंपियन का खिताब बुलंदशहर ने हासिल किया. विजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि ने मेडल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया.
कार्यक्रम का संचालन इटावा सफारी पार्क के बायोलॉजिस्ट बीएन. सिंह ने किया. समापन पर उत्तर प्रदेश योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ. अयूब सिद्दीकी ने सभी अतिथियों, खिलाड़ियों, निर्णायकों और आयोजन से जुड़े लोगों का आभार जताया. समापन समारोह में बुंदेलखंड जोन झांसी के मुख्य वन संरक्षक एचवी. गिरीश मुख्य अतिथि रहे.
रेलवे आगरा के डीआरएम मैकेनिकल राजकुमार वर्मा, सामाजिक वानिकी प्रभाग इटावा के निदेशक विकास नायक और मथुरा पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. आरपी पांडेय विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे.
यह भी पढ़ें : महिला टी20 चैम्पियनशिप: कानपुर की 5 क्रिकेटरों का यूपी सीनियर महिला टीम में चयन