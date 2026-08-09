ETV Bharat / state

इटावा में 10वीं स्टेट योग स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 2026; आगरा-बुलंदशहर का रहा दबदबा, विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित

इटावा में 10वीं स्टेट योग स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 2026 ( Photo credit: ETV Bharat )

इटावा : इटावा सफारी पार्क में उत्तर प्रदेश योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित 10वीं स्टेट योग स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप-2026 का रविवार को समापन हुआ. प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में विभिन्न आयु वर्गों के बालक-बालिकाओं ने प्रतिभाग किया. चैम्पियनशिप में ओवरऑल बालिका चैंपियन का खिताब आगरा और ओवरऑल बालक चैंपियन का खिताब बुलंदशहर ने हासिल किया. 10वीं स्टेट योग स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप का समापन (Photo credit: ETV Bharat) इटावा सफारी पार्क के निदेशक डा. अनिल कुमार पटेल ने बताया कि उत्तर प्रदेश योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित 10वीं स्टेट योग स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 2026 का रविवार को समापन हुआ. इसमें कई जिलों के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया. उप्र योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डा. अयूब सिद्दकी, अयोध्या द्वारा अंत में सभी का आभार व्यक्त किया गया. जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इटावा सफारी पार्क के निदेशक एवं उत्तर प्रदेश योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार पटेल ने अतिथियों का स्वागत किया. मुख्य अतिथि एचवी. गिरीश ने प्रतिभागी बच्चों को नियमित रूप से योग करने और अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने सफारी पार्क में आयोजित इस प्रतियोगिता की सराहना करते हुए इसे बच्चों के लिए प्रेरणादायक बताया.