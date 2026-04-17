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देहरादून के मोहब्बेवाला में हुआ 10वां सड़क हादसा, क्या इस 'ब्लैक स्पॉट' पर एक्सीडेंट की ये है वजह?

देहरादून के मोहब्बेवाला में हो चुके 10 बड़े हादसे, कल भी ट्रक ने 6 वाहनों को मारी टक्कर, हादसे पर पुलिस ने क्या कहा? जानिए

DEHRADUN ROAD ACCIDENT
हादसों का ब्लैक स्पॉट बना मोहब्बेवाला (फाइल फोटो- Local Residents)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 17, 2026 at 5:36 PM IST

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देहरादून: पटेलनगर कोतवाली क्षेत्र के मोहब्बेवाला इलाके में आए दिन हादसे हो रहे हैं. बीते रोज भी इस इलाके में आशारोड़ी की तरफ से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने 6 वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसमें ट्रक चालक और क्लीनर घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है. यह हादसा इस क्षेत्र में पहला नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र का 10वां हादसा है.

इस मार्ग के लिए समिति का गठन भी किया गया था, जिसमें आरटीओ, एसडीएम और एसपी सिटी शामिल रहे. इस समिति ने आशारोड़ी से मोहब्बेवाला के बीच मार्ग को पहले से ही ब्लैक स्पॉट घोषित किया है. वहीं, अब भी इस मार्ग का सर्वे कर लिया गया है. पुलिस की मानें तो जल्द ही इस मार्ग को ठीक कर दिया जाएगा.

देहरादून के मोहब्बेवाला इलाके में हादसा (वीडियो सोर्स- Local Resident/ETV Bharat)

मोहब्बेवाला में जिस समय हादसा हुआ, उस समय ही ऑटो कंपनी से निकल रहा था और उसे सामान लेकर डिलीवरी करना था. जैसे ही ऑटो कंपनी से निकला तो ट्रक उससे तेजी से टकरा गया और हादसे में ऑटो लटक गया और चालक ने कूद कर अपनी जान बचाई.

DEHRADUN ROAD ACCIDENT
पेड़ से टकराया ट्रक (फाइल फोटो- Local Residents)

मोहब्बेवाला में हुए सड़क हादसे-

  • 11 अगस्त 2023 को मोहब्बेवाला में यूटर्न ले रहे एक ट्रक को आशारोड़ी ओर से आ रहे ट्रक ने टक्कर मारी.
  • 14 नवंबर 2024 को आशारोड़ी में एक कंटेनर ने कई वाहनों को टक्कर मारी. जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई और कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए.
  • 9 सितंबर 2025 को मोहब्बेवाला में एक ट्रक फोर्ड कार शोरूम की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुसा. जिसमें कई कारें क्षतिग्रस्त हुई थी.
  • 15 अक्टूबर 2025 को आशारोड़ी से आते हुए एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे मकान में जा घुसा. इसमें गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले करने की कोशिश भी की.
  • 5 दिसंबर 2025 को सीमेंट से लदा ट्रक आशारोड़ी की ओर से आते समय 6 वाहनों से टकराया और एक दुकान में जा घुसा.
  • 27 मार्च 2026 को ईंटों से भरा ट्रक आशारोड़ी की ओर से आते हुए एक खड़े ट्रक से टकरा गया. इससे ट्रक में आग लग गई थी.
  • 9 मार्च 2026 को मार्बल पत्थर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया था.
  • 18 फरवरी 2026 को मोहब्बेवाला में टाइलों से लदा एक ट्रक कार के ऊपर पलट गया. जिससे कार में आग लग गई. हालांकि, हादसे में किसी की जान नहीं गई.
  • 22 जून 2025 को आशारोड़ी में एक सीमेंट से भरे ट्रक ने हरियाणा के पर्यटकों की कार टकराई. जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी.

स्थानीय लोगों ने हादसे की बताई ये वजह: स्थानीय लोगों का कहना है कि यह ढलान पहले इतनी खतरनाक नहीं थी, जितने बीते करीब 2 साल से हुई है. पहले दिल्ली से आने वाला यातायात पीछे से ही बेहद कम गति से आता था.

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ट्रक ने ऑटो के साथ कई वाहनों का मारा टक्कर (फाइल फोटो- Local Residents)

इस ढलान पर वाहनों की भीड़ रहती थी तो गति इतनी ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन करीब 2 साल पहले डाटकाली की नई टनल खोलने के बाद से इससे आगे देहरादून की ओर का हिस्सा भी एक्सप्रेसवे के तहत बनाया जा चुका है.

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हादसे के बाद टूटा गेट (फाइल फोटो- Local Residents)

उनका कहना है कि आशारोड़ी से दून शहर की ओर की सड़क का हिस्सा और मोहब्बेवाला की सड़क को भी चौड़ा कर दिया गया है. इसका परिणाम ये हुआ कि दिल्ली की ओर से आने वाले भारी वाहन पहले ही तेज गति में होते हैं और ढलान पर इनकी गति में और इजाफा हो जाता है. यही कारण है कि यहां अक्सर हादसे होने लगे हैं.

"आशारोड़ी से मोहब्बेवाला के बीच पूर्व से ही सड़क हादसे की घटनाएं सामने आ रही हैं. अभी भी उस सड़क पर समस्या है. जो समिति आरटीओ, एसडीएम और एसपी सिटी के साथ बनाई गई थी, उसने इस प्वाइंट को पहले ही ब्लैक स्पॉट के रूप में साइन किया हुआ है. जिसमें लगातार सर्वे किया जा रहा है. आने वाले समय में जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा. तब तक रेडियम लाइट और अन्य स्तर पर कार्य करने के लिए एनएच को कहा जा रहा है."- प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी, देहरादून

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