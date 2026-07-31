महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेषज्ञों का मंथन, मनोचिकित्सक बोले- Gen-Z मानसिक रूप से सबसे जागरूक पीढ़ी
10वें राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सिम्पोजियम में देशभर के मनोचिकित्सकों ने बदलते सामाजिक परिवेश और आधुनिक जीवनशैली के बीच महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर मंथन किया.
Published : July 31, 2026 at 6:16 PM IST
जयपुर: महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के विषय पर जयपुर में मंथन हुआ, जिसमें देशभर के मनोचिकित्सक शामिल हुए. जयपुर में 10वें राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सिम्पोजियम का आयोजन किया गया. देशभर से पहुंचे मनोचिकित्सकों ने महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य, बदलती सामाजिक परिस्थितियों, नई पीढ़ी की सोच और आधुनिक जीवनशैली के प्रभाव जैसे विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया.
महिलाएं ज्यादा मानसिक मजबूत: इंडियन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ टीएसएस राव का कहना है कि आज की महिला परिवार, समाज और कार्यस्थल की अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है. पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर पारिवारिक और सामाजिक दायित्व अधिक होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे मानसिक रूप से काफी मजबूत रहती हैं. उन्होंने कहा कि महिलाओं में विपरीत परिस्थितियों का सामना करने और समस्याओं से उबरने की क्षमता अधिक होती है.
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जेन-जी स्वतंत्रत व्यक्तित्व वाले: मोचिकित्सक डॉ जाह्मवी केदारे का कहना है कि जेन-जी पीढ़ी अपने अधिकारों, मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति पहले की तुलना में अधिक जागरूक है. युवा महिलाएं अब मानसिक समस्याओं को छिपाने के बजाय खुलकर अपनी बात रख रही हैं और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की मदद लेने में भी संकोच नहीं कर रही हैं. यह बदलाव मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक सोच का संकेत है.
मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी: मोचिकित्सक ने कहा कि महिलाओं में अवसाद, चिंता, कार्यस्थल का तनाव, घरेलू जिम्मेदारियां और सामाजिक दबाव जैसी समस्याएं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, इसलिए केवल उपचार ही नहीं, बल्कि समय पर पहचान, पारिवारिक सहयोग और सामाजिक जागरूकता भी बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्व देने की आवश्यकता है.
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मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ हों: सिम्पोजियम में इस बात पर भी चर्चा कि गई कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर समाज में अब भी कई तरह की भ्रांतियां और संकोच मौजूद हैं. इन धारणाओं को बदलने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाने, स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर नियमित काउंसलिंग की व्यवस्था करने तथा महिलाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की जरूरत है.
समाज के बेहतर विकास के लिए जरुरी: मनोचिकित्सकों ने कहा कि बदलती जीवनशैली, डिजिटल दुनिया और प्रतिस्पर्धा के दौर में मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना समय की मांग है. परिवार, समाज और स्वास्थ्य व्यवस्था यदि मिलकर महिलाओं को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान करें तो वे न केवल स्वयं स्वस्थ रहेंगी, बल्कि परिवार और समाज के बेहतर विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.
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