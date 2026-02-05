ETV Bharat / state

एचआर एंड स्किल समिट: वक्ता बोले, एआई से जॉब खत्म नहीं होंगे, उनमें बदलाव होगा

जयपुर: फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल की ओर से 10वें एचआर एवं स्किल्स समिट का आयोजन गुरुवार को जयपुर में हुआ. इस साल समिट की थीम 'रीइमेजनिंग वर्क, वर्कफोर्स और वर्कप्लेस' रखी गई. इसमें श्रम कानूनों में बदलाव, वर्क स्पेस और वर्क फोर्स की बदलती अपेक्षाओं, तकनीक के बदलते स्वरूप और उभरती कौशल प्रतिभाओं में आवश्यकताओं के अनुरूप बदलाव को लेकर मंथन किया गया. इस मौके पर आज के बदलते दौर में लोगों में नौकरियां जाने की चिंता, बदलाव के दौर में कौशल विकास की जरूरत और विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को पूरा करने में स्किल डवलपमेंट की जरूरत को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. वक्ताओं ने कहा कि अगर कौशल विकास के बारे में बात नहीं होती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में नौकरियां जाने का खतरा बना रहेगा.

एचआर कंसल्टेंट डॉ. अखिल बसराई ने कहा, यह समिट आपसी संवाद का एक अहम जरिया है. जहां समस्याओं और समाधान पर बात होती है. तकनीक में बदलाव के साथ ही कामकाज में बदलाव हो रहा है. कौशल की जरूरत में बदलाव आ रहे हैं. लोगों को डर है कि नौकरियां खत्म होंगी. लेकिन जॉब खत्म नहीं होंगे बल्कि उनमें बदलाव होगा. उस बदलाव के लिए कार्मिकों में भी बदलाव लाने होंगे. इस समिट में एचआर ग्रुप मिल रहे हैं. इनकी जिम्मेदारी है कि ट्रेनिंग पर फोकस किया जाए और स्किल को समय के अनुरूप नई धार दी जाए. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी बढ़ सकती है.

जरूरत के अनुसार मिले कौशल प्रशिक्षण: वहीं, बिजनेस स्कूल की डायरेक्टर डॉ. श्वेता जैन का कहना है कि यह एचआर से ज्यादा शैक्षणिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि इंडस्ट्री की जरूरत के अनुसार स्टूडेंट्स के स्किल को निखारा जाए और उन्हें भविष्य की जरूरत के अनुसार तैयार किया जाए. इंडस्ट्री की आने वाले समय में जरूरत क्या होंगी और उन्हें किस तरह पूरा किया जा सकता है. यह समझने के लिए ऐसे समिट काफी अहम साबित होते हैं. आज हमारे इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट हैं. वो आगे चलकर विकसित भारत-2047 के सपने में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं. इसी मकसद को ध्यान में रखकर उन्हें अपने कौशल को निखारने में मदद की जा सकती है.