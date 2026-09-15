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गाजियाबाद में छात्रा ने 15वीं मंजिल से कूदकर दी जान, नोट में लिखा क्यों उठाया ऐसा कदम

पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से आधे पेज का नोट भी मिला है, जिसमें उसने ऐसा कदम उठाने की वजह बताई है. पढ़ें पूरी खबर..

गाजियाबाद में छात्रा ने दी जान
गाजियाबाद में छात्रा ने दी जान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 15, 2026 at 10:40 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में 16 वर्षीय छात्रा ने पढ़ाई के दबाव में मौत को गले लगा लिया. मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है. यहां दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा की 15वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई. घटना के बाद सोसाइटी में हड़कंप मच गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम छात्रा को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. छात्रा के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.

मिली जानकारी के मुताबिक, वह कक्षा 10 की छात्रा थी. पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में मामला जान देने का प्रतीत हो रहा है. मंगलवार शाम करीब सात बजे डायल 112 के माध्यम से विजयनगर पुलिस को घटना की सूचना मिली थी. जांच के दौरान घटनास्थल से आधे पेज का नोट भी मिला है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, नोट में पढ़ाई के दबाव से परेशान होने की बात लिखी है.

फिलहाल, पुलिस की सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. साथ ही सोसाइटी में भी लोगों से पूछताछ करने के साथ घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि छात्रा किन परिस्थितियों में 15वीं मंजिल से नीचे गिरी. साक्ष्यों की जांच के साथ परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. एसीपी कोतवाली उपासना पांडे के मुताबिक, 'पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच को आगे बढ़ा रही है. परिजनों से पूछताछ कर छात्रा की स्थिति के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

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