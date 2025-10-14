भाषा विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह; 146 में से 99 पदक पर छात्राओं ने कब्जा किया, राज्यपाल बोलीं- हमारी बेटियां किसी से कम नहीं
समारोह में कुल 146 पदक प्रदान किए गए हैं. इनमें 63 स्वर्ण पदक, 42 रजत पदक और 41 कांस्य पदक हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 9:16 PM IST
लखनऊ : ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में छात्राओं पर पदकों की बरसात हुई. दुबग्गा की रहने वाली छात्रा रहमाना को तीन अलग-अलग विषयों में सर्वाधिक अंक लाने पर तीन स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ. छात्र धर्मेश यादव को कुलाधिपति मेडल समेत तीन मेडल मिले. अपूर्व द्विवेदी ने भी कुलपति स्वर्ण पदक समेत तीन स्वर्ण प्राप्त किया. कुल 146 पदकों में से 99 पदक पर छात्राओं ने कब्जा किया. 1,424 छात्र-छात्राओं को उपाधियां दी गई. शिक्षकों को भी उत्कृष्ट कार्यो के लिए सम्मानित किया गया.
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि फिल्म निर्माता मुजफ्फर अली रहे. विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राज्यमंत्री रजनी तिवारी रही. कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने कहा कि इस वर्ष स्नातक, परास्नातक और पीएचडी के कुल 1441 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें 1393 को सफल घोषित किया गया. छात्राओं का पास प्रतिशत 97.4 और छात्रों का 96.8 फीसदी रहा. समारोह में कुल 146 पदक प्रदान किए गए हैं. इनमें 63 स्वर्ण पदक, 42 रजत पदक और 41 कांस्य पदक हैं. इस समय 21 राज्य और 6 धर्मों के 5400 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं.
राज्यपाल बोलीं- लड़कियों ने ऑपरेशन सिंदूर लीड किया : समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं. सर्वाधिक पदक छात्राओं को मिलने पर राज्यपाल ने कहा कि हमारी बेटियां किसी से कम नहीं हैं. अब वह ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन लीड कर रही हैं. उन्होंने छात्रों को अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से प्रेरणा लेने को कहा और तकनीक को सकारात्मक प्रयोग करने की अपील किया. राज्यपाल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए युवाओं से स्वदेशी के प्रयोग का आह्वान किया.
हाथ में पत्थर नहीं, तिरंगा उठाओ : उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाथ में पत्थर नहीं, तिरंगा उठाने वाले शैक्षिक संस्थान चाहिए. उन्होंने विवेकानंद की चर्चा करते हुए कहा कि शिक्षा और संस्कार में से एक को चुनना हो तो संस्कारयुक्त शिक्षा को चुनना होगा. उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि विकसित भारत बनाना है तो युवाओं को अपनी भूमिका निभानी होगी.
कोई ख्वाब देख डालो, कोई इंकलाब लाओ : फिल्म निर्माता मुज्जफर अली ने कहा कि गर्व महसूस कर रहा हूं कि ऐसे विश्विद्यालय में बुलाया गया है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर है. पढ़ाई के लिए दो चीजें अहम हैं संतुलन और मानवता. उन्होंने कहा, ये चराग जैसे लम्हे कहीं राएगां न जाएं. कोई ख़्वाब देख डालो, कोई इंकलाब लाओ.
यह शिक्षक हुए सम्मानित : प्रो सौबान सईद, डॉ. अताउर रहमान, डॉ नलिनी मिश्रा और डॉ. शावेज अली सिद्दीकी को राज्यपाल द्वारा उत्कृष्ठ योगदान के लिए सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में अल्लूनगर गांव के विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए. समारोह का संचालन डॉ. नीरज शुक्ला ने किया.
