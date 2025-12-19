ETV Bharat / state

लखनऊ में 10वीं के छात्र ने की आत्महत्या; सुसाइड नोट न मिलने से उलझी मौत की गुत्थी

नाका थाने के इंस्पेक्टर श्रीकांत रॉय ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

लखनऊ में 10वीं के छात्र ने की आत्महत्या.
लखनऊ में 10वीं के छात्र ने की आत्महत्या. (Photo Credit: File Photo)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 7:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: राजधानी के नाका थाना क्षेत्र में कायम खेड़ा निवासी 10वीं के छात्र ने सुसाइड कर लिया. ठंड की वजह से वह स्कूल नहीं गया था. दोपहर में उसका शव घर में ही मफलर से लटका मिला. परिजन उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिससे मौत की गुत्थी उलझ गई है. फिलहाल, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

नाका थाने के इंस्पेक्टर श्रीकांत रॉय ने बताया कि मृतक की पहचान अंश वर्मा (15) पुत्र घनश्याम निवासी कायम खेड़ा के तौर पर हुई है. छात्र की मौत के बाद परिजन अस्पताल से शव लेकर घर चले गए थे.

सूचना मिलने पर पुलिस टीम कायम खेड़ा पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. इसलिए पुलिस छात्र के मोबाइल और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है, ताकि सुसाइड के कारणों का पता लगाया जा सके.

परिजनों ने बताया कि अंश एक निजी कॉलेज में कक्षा 10 का छात्र था. ​बुधवार को कड़ाके की ठंड के कारण अंश स्कूल नहीं गया था. ​उसके पिता घनश्याम मजदूरी के लिए बाहर गए थे. ​दोपहर में जब उसकी मां स्मिता कमरे में पहुंची, तो अंश को मफलर के सहारे फंदे से लटकता देख चीख पड़ी.

मां की ​चीख-पुकार सुनकर पहुंचे परिजनों ने अंश को फंदे से उतारा और केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर ले गए. डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. अंश की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया.

यह भी पढ़ें: यूपी में कड़ाके की सर्दी; आगरा-कानपुर-फर्रुखाबाद में बंद रहेंगे स्कूल, प्रयागराज-बनारस-आजमगढ़ में 10 बजे से खुलेंगे विद्यालय

TAGGED:

LUCKNOW STUDENT SUICIDE CASE
10TH STUDENT SUICIDE CASE LUCKNOW
LUCKNOW STUDENT SUICIDE CASE UPDATE
लखनऊ में 10वीं के छात्र का सुसाइड
LUCKNOW LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.