ETV Bharat / state

लखनऊ में 10वीं के छात्र ने की आत्महत्या; सुसाइड नोट न मिलने से उलझी मौत की गुत्थी

लखनऊ: राजधानी के नाका थाना क्षेत्र में कायम खेड़ा निवासी 10वीं के छात्र ने सुसाइड कर लिया. ठंड की वजह से वह स्कूल नहीं गया था. दोपहर में उसका शव घर में ही मफलर से लटका मिला. परिजन उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिससे मौत की गुत्थी उलझ गई है. फिलहाल, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

नाका थाने के इंस्पेक्टर श्रीकांत रॉय ने बताया कि मृतक की पहचान अंश वर्मा (15) पुत्र घनश्याम निवासी कायम खेड़ा के तौर पर हुई है. छात्र की मौत के बाद परिजन अस्पताल से शव लेकर घर चले गए थे.

सूचना मिलने पर पुलिस टीम कायम खेड़ा पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. इसलिए पुलिस छात्र के मोबाइल और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है, ताकि सुसाइड के कारणों का पता लगाया जा सके.