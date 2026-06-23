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रिचेकिंग के बाद 10वीं की टॉपर बनी जींद की बेटी दिपांशी, 492 से बढ़कर 499 हुए अंक, बोली- 'इंजीनियर बनना है सपना'

जींद की बेटी दिपांशी जैन ने उम्मीद के मुताबिक अंक नहीं मिलने के बाद रिचेकिंग का आवेदन किया. अब वो 10वीं की टॉपर बनी हैं.

Dipanshi Jain Haryana 10th Topper
Dipanshi Jain Haryana 10th Topper (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 23, 2026 at 12:29 PM IST

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जींद: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं बोर्ड का रिचेकिंग रिजल्ट जारी किया. जिसमें जींद की बेटी दिपांशी जैन 499 नंबर लेकर संयुक्त रूप से टॉपर बनी है. 10वीं कक्षा के परिणाम में दिपांशी को 492 नंबर मिले थे. जो दिपांशी के उम्मीद के अनुरूप नहीं थे. इसके बाद उचाना मंडी स्थित गीता विद्या मंदिर स्कूल की छात्रा दिपांशी जैन ने रिचेकिंग का आवेदन किया. अब उसके अंक 492 से बढ़कर 499 हो गए हैं. इस उपलब्धि पर दीपांशी के परिजनों और स्कूल में खुशी की माहौल है.

10वीं में टॉपर बनी दिपांशी: दिपांशी ने बताया कि "मुझे विश्वास था कि मेरे अंक और अधिक होने चाहिए थे. रिचेकिंग के बाद साइंस और फिजिकल एजुकेशन में 100-100 अंक तथा हिंदी में एक अंक बढ़ा है. मैं अपनी इस सफलता का श्रेय शिक्षकों, प्राचार्य, अभिभावकों और अपनी बड़ी बहन देती हूं. मेरा सपना इंजीनियर बनने का है. कम नंबर आने के बाद मैं निराश थी, लेकिन अब बहुत खुश हूं. मैं स्कूल से लौटने के बाद प्रतिदिन पांच से छह घंटे पढ़ाई करती हूं."

रिचेकिंग से 10वीं की टॉपर बनी जींद की बेटी दिपांशी (ETV Bharat)

बेटी की इस उपलब्धि पर भावुक हुए पिता: दिपांशी के पिता अनिल जैन ने कहा कि "परिणाम आने के बाद बेटी संतुष्ट नहीं थी, इसलिए स्कूल के सहयोग से रिचेकिंग के लिए आवेदन किया गया. मेरी बड़ी बेटी के भी रिचेकिंग के बाद 500 में से 500 अंक आए थे. दिपांशी ने कभी ट्यूशन नहीं ली और पढ़ाई के साथ घर के कामों में भी हाथ बंटाती है. दोनों बेटियों ने साबित कर दिया है कि बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं हैं."

परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में और ज्यादा सावधानी बरतने की अपील: प्राचार्या सविता सिंगला ने कहा कि "परिणाम आने के दिन दिपांशी कम अंक आने से भावुक होकर मेरे पास पहुंची थी. मैंने उसे रिचेकिंग के लिए प्रेरित किया और भरोसा दिलाया कि उसे उसका हक जरूर मिलेगा. आज वही छात्रा प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर खुशी से झूम रही है. मेरी शिक्षा बोर्ड से परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में और अधिक सावधानी बरतने की अपील है. अंक कम आने पर कई विद्यार्थी मानसिक रूप से प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए सही मूल्यांकन सुनिश्चित होना चाहिए."

ये भी पढ़ें- हरियाणा 10वीं बोर्ड रिजल्ट में बेटियों का जलवा, 500 में 499 नंबर के साथ भिवानी की दीपिका टॉपर

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