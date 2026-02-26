ETV Bharat / state

हरियाणा में आज 10वीं की परीक्षा, करीब 2.89 लाख छात्र देंगे गणित का पेपर, एग्जाम सेंटर पर सुरक्षा कड़ी

10th Class Exam ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में आज 10वीं बोर्ड की परीक्षा होगी. गणित की इस परीक्षा में प्रदेशभर में 1372 परीक्षा केंद्रों पर 2 लाख 89 हजार 3 परीक्षार्थी शामिल होने की उम्मीद है. इसके अलावा डीएलएड प्रथम वर्ष रि-अपीयर की परीक्षा में 980 छात्र-अध्यापक भी हिस्सा लेंगे. हरियाणा 10वीं बोर्ड की परीक्षा आज: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा दोपहर 12.30 बजे से शुरू होगी, जो साढ़े 3 बजे तक चलेगी. विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले पहुंचने की अपील की गई है. इस बार बोर्ड परीक्षाओं में साढ़े 5 लाख से अधिक स्टूडेंट शामिल होंगे, जबकि लास्ट ईयर 4 लाख 65 हजार 327 स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी.