Mahashivratri 2026 :10वीं सदी के समिद्धेश्वर मंदिर में एक शिला पर त्रिमूर्ति की होती है पूजा, मुगलों ने किए थे कई हमले

चौथे हमले में पहुंचा था सर्वाधिक नुकसान: प्रो. चुंडावत ने बताया कि गुलाम वंश के शासक सुल्तान अल्तमस (शमसुद्दीन इल्तुतमिस) ने 13वीं शताब्दी में इस मंदिर को पहली बार निशाना बनाया. 14वीं शताब्दी में सन 1303 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर हमला किया, तब भी दुर्ग के धार्मिक स्थलों पर काफी तोड़फोड़ की गई. इसमें भी समिद्धेश्वर महादेव मंदिर निशाने पर था. 1567 में मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण में इस मंदिर को लगभग ध्वस्त कर दिया था.

वैसे तो मुगलों के हर आक्रमण में दुर्ग के धार्मिक स्थलों को विशेष निशाना बनाया गया. इस मंदिर पर भी तोड़फोड़ की गई. मुगलों का एक आक्रमण ऐसा भी था, जिसमें केवल मंदिर एवं नवनिर्माण को ही ध्वस्त करना मुख्य उद्देश्य था. चौथी बार हुए इस हमले में समिद्धेश्वर महादेव मंदिर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया. डॉ. चुंडावत ने बताया कि चौथी बार में हुए नुकसान के बाद इस मंदिर के पुनर्निर्माण में वर्षों का इंतजार करना पड़ा था. समिद्धेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी शीला पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिमूर्ति स्वरूप में हैं. सावन मास के अलावा महाशिवरात्रि पर भी विशेष अनुष्ठान होता है.

कॉलेज शिक्षा से रिटायर्ड प्रोफेसर एवं इतिहासविद डॉ. लोकेंद्र सिंह चुंडावत ने बताया कि एशिया के सबसे बड़े दुर्ग चित्तौड़ पर कई ऐतिहासिक भवन हैं. ये अलग विशेषता रखते हैं. विश्व में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. दुर्ग पर 10वीं शताब्दी में बना ऐतिहासिक समिद्धेश्वर महादेव मंदिर भी इनमें एक है, जिसकी स्थापत्य कला अद्भुत है. इसका निर्माण मालवा के शासक राजा भोज परमार ने कराया था. आज भी यह मंदिर चित्तौड़ दुर्ग पर आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के दर्शन का मुख्य केंद्र रहता है.

यहां आज भी एक ही बड़ी शीला पर बने भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश के स्वरूप की साथ पूजा होती है. यह त्रिमूर्ति भगवान की एक साथ बनी सबसे बड़ी प्रतिमा है, जो चित्तौड़ दुर्ग पर स्थापित है. यह मंदिर अपनी विशेषताओं के चलते भी अलग पहचान रखता है. इतिहास पढ़ने के बाद देश-विदेश के पर्यटक विशेष तौर पर दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं. महाशिवरात्रि पर यहां अभिषेक सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान होते हैं.

चित्तौड़गढ़: ऐतिहासिक दुर्ग पर मुगलों के कई बार आक्रमण हुए, लेकिन कभी चित्तौड़ ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था. मुगलों के आक्रमण में मंदिरों को भी काफी नुकसान पहुंचा. यहां स्थित समिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर चार आक्रमण हुए. इनमें एक आक्रमण तो केवल मंदिर और नवनिर्माण तोड़ने को हुआ था, जो मुगल शासक ने किया था. इस आक्रमण में मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन बाद में मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ.

शाहजहां काल में मंदिर ध्वस्त के लिए हमला: डॉ. लोकेंद्र सिंह चुंडावत ने बताया कि इस मंदिर पर अंतिम रूप में शाहजहां काल में आक्रमण हुआ था. यह आक्रमण केवल चित्तौड़ दुर्ग स्थित इस मंदिर और नव निर्माण को ध्वस्त करने को ही था. 1651 में शाहजहां काल में शार्दुल खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने आक्रमण किया और कई धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया था. इस हमले में भी काफी नुकसान पहुंचा और वर्षों तक इस मंदिर को जीर्णोद्धार के लिए इंतजार करना पड़ा.

मंदिर में भक्तों की भीड़ (ETV Bharat Chittorgath)

जीर्णोद्धार के कारण हमला: चुंडावत ने बताया कि मेवाड़ मुगल संधि 1615 ईस्वी में हुई थी. इसमें चित्तौड़ दुर्ग को स्वतंत्र मान लिया, लेकिन दुर्ग पर पुनर्निर्माण नहीं होगा, इस पर संधि हुई. महाराणा जगत सिंह ने इस संधि को तोड़ते हुए दुर्ग पर मंदिरों का पुनर्निर्माण और नव निर्माण शुरू करवा दिया. 1650 ईस्वी सन से पहले ही इस मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया था. ऐसे में 1651 में मंदिर ध्वस्त करने के लिए मुगल सेना चित्तौड़ दुर्ग पहुंची थी.

मंदिर के निर्माण से पहले बनी कुंडली: डॉ. चुंडावत ने बताया कि दुर्ग के समिद्धेश्वर महादेव एकमात्र मंदिर होगा, जिसके निर्माण से पहले कुंडली बनी हो. इसकी प्रशस्ति (मंदिर के बारे में जानकारी) भी लगी है. मंदिर परिसर में इसकी कुंडली लगी है. महाराणा कुंभा के समय मंदिर में प्रशस्ति लगाई गई थी. मुगलों के हमले के बाद ध्वस्त इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, तब भी इसकी कुंडली बनाई गई थी. यहां पहले प्रतिमा की स्थापना हुई. बाद में मंदिर का निर्माण हुआ. इसका कारण यह है कि एक ही बड़ी शीला पर मूर्ति बनाकर गर्भ गर्भ में स्थापित करना मुश्किल था. ऐसे में बड़े पत्थर पर पहले मूर्ति बनी. बाद में मंदिर का निर्माण हुआ.

मंदिर में नंदी के कान में अर्जी लगाता भक्त (ETV Bharat Chittorgarh)

दवाब में लाने के लिए धार्मिक बिंदुओं पर पहुंचाई चोट: चुंडावत ने बताया कि मेवाड़ के जो अधिपति थे, वह भगवान शिव के पूजक थे. भगवान शिव मेवाड़ के राजा थे. महाराणा उनके दीवान थे. मुगलों का उद्देश्य उनके धार्मिक प्रतिष्ठित बिंदु को नुकसान पहुंचाना था ताकि मुगलों के दबाव में आ जाए, लेकिन मेवाड़ के शासक दबाव में आने वाले नहीं थे. उन्होंने मंदिरों की पूरी रक्षा की. इसमें सफलता पाई. कई बार तोड़फोड़ भी हुई तो उसका जीर्णोद्धार करा लिया.

मंदिर की आय के लिए उठाए कदम: चुंडावत ने बताया कि मालवा के शासक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था. बाद में गुजरात के शासक जय सिंह सिद्धराज ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उन्होंने दुर्ग के मंदिरों को नुकसान नहीं पहुंचाया. उन्होंने समिद्धेश्वर महादेव मंदिर को भूमि का अनुदान भी दिया था, जिससे मंदिर की आय बढ़े.

प्रतिमाओं की अनूठी पहचान: समिद्धेश्वर महादेव मंदिर में अकेले भगवान शिव की नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों त्रिमूर्ति स्वरूप की पूजा होती है. एक बार देखने से कोई भी व्यक्ति इन प्रतिमाओं में पहचान नहीं कर सकता कि कौनसा मुख किस भगवान का है. मूर्तिकार ने प्रतिमाओं को इस तरह से उकेरा है कि उनकी विशेषताओं से पहचान होती है. एक मूर्ति बाल स्वरूप, दूसरी जवानी और तीसरी बुढ़ापे के रूप में भी दिखती है. भगवान ब्रह्मा के हाथ में शंख एवं एक हाथ में कमल का फूल है. भगवान विष्णु की प्रतिमा में सिर पर त्रिपुंड एवं कान में कुंडल है. नाक गले में नहीं होकर जमीन पर आ रहा है. सबसे आखिरी में भगवान शिव की प्रतिमा है, जिसमेंउनके हाथ में खप्पर एवं गले में नाग है.

