CBSE BOARD EXAM 2026: 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से शुरू, 43 लाख से अधिक छात्र हो रहे शामिल

नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हो रही है. कक्षा 10वीं का पहला पेपर मैथ्स से शुरू होने जा रहा है, जबकि 12वीं के छात्रों के लिए पहला पेपर बायोटेक्नोलॉजी और शॉर्ट हैंड का रखा गया है. सीबीएसई ने सभी छात्रों के लिए जरूरी निर्देश और एडवाइजरी भी जारी की है. छात्रों को अपने परीक्षा केंद्रों पर सुबह 10 बजे या उससे पहले पहुंचना अनिवार्य किया गया है, ताकि परीक्षा सुचारू रूप से शुरू हो सके. इस साल से बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाओं में बड़ा बदलाव किया गया है. अब 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में दो बार होंगी. दूसरी परीक्षा का आयोजन 15 मई से 1 जून के बीच किया जा सकता है, जिससे छात्रों को अपनी तैयारी और सुधार का एक और मौका मिलेगा.

10वीं बोर्ड परीक्षा में 25 लाख से अधिक छात्र दे रहे परीक्षा:

कक्षा 10 की परीक्षा में इस वर्ष कुल 25,08,319 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे, जिनमें 14,08,546 छात्र और 10,99,773 छात्राएं हैं. यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में अधिक मानी जा रही है. वहीं, कुल 83 विषयों की परीक्षा होगी. इसमें मुख्य विषयों के साथ-साथ स्किल और वैकल्पिक विषय भी शामिल हैं. देशभर में कक्षा 10 के लिए 8,075 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. बोर्ड ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में केंद्रों का संतुलित वितरण किया है ताकि छात्रों को ज्यादा दूरी तय न करनी पड़े.

कक्षा 12 में 18.59 लाख छात्र हो रहें शामिल:

कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष कुल 18,59,551 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे, जिनमें 10,27,552 छात्र और 8,31,999 छात्राएं हैं. इस बार कुल 120 विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी. विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के साथ-साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया गया है. 12वीं के लिए देशभर में 7,574 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं. बोर्ड ने परीक्षा संचालन को सुचारू बनाने के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था भी लागू की है.

सुरक्षा और प्रबंधन पर विशेष ध्यान:

बोर्ड की ओर से परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, फ्लाइंग स्क्वॉड और सख्त दिशा-निर्देश लागू किए जा रहे हैं. प्रश्नपत्रों की गोपनीयता और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं.

एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर छात्रों की भारी भीड़

आज से सीबीएसई 10वीं की परीक्षा शुरू हो हो गई है. जिसको लेकर दिल्ली के सभी स्कूल एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर छात्रों की भारी भीड़ देखी जा रही है. जहां सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को लेकर बच्चों में उत्साह देखा जा रहा है तो वहीं एग्जामिनेशन सेंटर पर बच्चों के रोल कोड और रोल नंबर गेट पर लगाए गए हैं जहां आज सुबह 10:30 बजे से एग्जाम शुरू हो रहा है उससे पहले 9:30 से एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बच्चों की एंट्री शुरू हो जाएगी.

एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे छात्र उत्साहित