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बिहार पुलिस को मिलीं 1086 जांबाज बेटियां, पासिंग आउट परेड में भावुक हुए परिजन

''पिता मजदूरी करते रहे और जरूरत पड़ने पर उधार लेकर भी उनकी पढ़ाई जारी रखी. आज बिहार पुलिस में सिपाही बनना पूरे परिवार के वर्षों के संघर्ष और विश्वास का परिणाम है.'' - सुमन कुमारी, सिपाही, बीएसएपी-3

फॉर्म भरने तक के नहीं होते थे पैसे : सुमन कुमारी ने बताया कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने के लिए भी पैसे जुटाना मुश्किल हो जाता था. सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने किसी तरह स्नातक की शिक्षा पूरी की.

बेटी ने टूटने नहीं दिया पिता के सपने : सीमित आय के बावजूद परिवार ने बेटी की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कोई कमी नहीं आने दी. जरूरत पड़ने पर मां ने घर का अनाज बेचा और पिता ने मजदूरी के साथ कर्ज लेकर बेटी के सपनों को टूटने नहीं दिया.

माता-पिता के त्याग से मिली सफलता : कैमूर जिले के बस्ती गांव की रहने वाली सुमन कुमारी की कहानी समारोह की सबसे प्रेरक कहानियों में शामिल रही. आर्थिक तंगी से जूझते परिवार में पिता राजवंश ईंट-भट्ठे पर मजदूरी करते हैं, जबकि मां गृहिणी हैं.

बेटियों ने माता-पिता को पहनाई कैप : कई महिला सिपाहियां अपने माता-पिता से गले लगकर रो पड़ीं, तो किसी ने उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया. कई प्रशिक्षुओं ने अपने माता-पिता और परिजनों को अपनी पुलिस कैप पहनाकर उनके संघर्ष और त्याग को सम्मान दिया. पूरे परिसर में खुशी, गर्व और भावनाओं का अद्भुत संगम देखने को मिला.

पासिंग आउट परेड में सलामी : पासिंग आउड परेड की मगध क्षेत्र के आईजी विकास वैभव ने परेड की सलामी ली और सभी नव नियुक्त महिला सिपाहियों को ईमानदारी, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के साथ सेवा करने की शपथ दिलाई. पासिंग आउट परेड खत्म होते ही परिसर भावुक दृश्यों का गवाह बन गया.

माता-पिता को कैप पहनाकर जताई खुशी (ETV Bharat)

'बेटी के लिए सब कुछ करने को तैयार था' : सुमन के पिता राजवंश ने कहा कि परीक्षा के समय अक्सर फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं होते थे. वह मजदूरी कर किसी तरह रकम जुटाते थे. उन्होंने कहा कि कठिन हालातों के बावजूद बेटी की पढ़ाई नहीं रुकने दी.

''आज बेटी की सफलता मेरे जीवन का सबसे बड़ा गर्व है. भविष्य में भी यदि बेटी आगे पढ़ना या किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी करना चाहेगी तो वह हर संभव सहयोग करेंगे.''- राजवंश, सुमन के पिता

1086 महिला सिपाहियों की पासिंग आउट परेड (ETV Bharat)

रुचि प्रिया की आंखों से छलके संघर्ष के आंसू : कटिहार की रुचि प्रिया भी पासिंग आउट परेड के बाद अपने भाई और मामा से गले लगकर भावुक हो गईं. उन्होंने बताया कि उनके पिता छोटे किसान हैं और सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.

''कई महीनों की कठिन ट्रेनिंग के बाद बिहार पुलिस में सिपाही बनने का मेरा सपना पूरा हुआ है. अब अगला लक्ष्य दारोगा बनना है.''- रुचि प्रिया, सिपाही, बीएसएपी-3

बिहार की जांबाज बेटियां (ETV Bharat)

मामा ने साझा किया संघर्ष : रुचि प्रिया के मामा प्रीतम कुमार ने बताया कि उनकी भांजी ने बेहद कठिन परिस्थितियों में यह मुकाम हासिल किया है. बीमारी के कारण उसकी मां समारोह में शामिल नहीं हो सकीं, लेकिन पूरा परिवार इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है. उन्होंने कहा कि वर्षों का संघर्ष आखिरकार रंग लाया और परिवार का सपना पूरा हो गया.

कई पीढ़ियों में पहली सरकारी नौकरी बनी सुलेखा : पटना जिले के बाढ़ की रहने वाली सुलेखा के लिए यह उपलब्धि पूरे परिवार के इतिहास का नया अध्याय है. उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया. दारोगा भर्ती में सफलता नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार बिहार पुलिस में सिपाही बनकर अपना सपना पूरा किया.

बिहार पुलिस को मिली 1086 जांबाज बेटिया (ETV Bharat)

'बेटी ने हमारा सिर ऊंचा कर दिया' : सुलेखा के पिता शंकर महतो ने कहा कि उनके परिवार में आज तक किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली थी. बेटी की सफलता ने पूरे परिवार का सम्मान बढ़ा दिया है. उन्होंने कहा कि शिक्षा का महत्व अब समझ में आ रहा है और उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है.

विकसित बिहार के निर्माण में पुलिस की भूमिका अहम : मगध आईजी विकास वैभव ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विकसित बिहार के निर्माण में पुलिस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी. उन्होंने कहा कि राज्य में भयमुक्त और विश्वासयुक्त वातावरण तैयार करना जरूरी है, ताकि निवेश बढ़े, रोजगार के अवसर बनें और लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े.

माता-पिता का आशीर्वाद लेती महिला सिपाही (ETV Bharat)

''बिहार में भयमुक्त और विश्वास युक्त माहौल बनाना जरूरी है, ताकि अधिक से अधिक निवेश करने वाले बिहार को आ सके और बिहार के विकास को रफ्तार मिल सके. बिहार का हर पुलिस ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करेगा, तो विकसित भारत का सपना निश्चित रूप से पूर्ण हो सकेगा.''- विकास वैभव, आईजी, मगध रेंज

मिसाल बनीं 1086 बेटियां : बोधगया की यह पासिंग आउट परेड केवल नियुक्ति का समारोह नहीं रही, बल्कि हजारों संघर्षों की जीत का उत्सव बन गई. किसी ने गरीबी को हराया, किसी ने पारिवारिक कठिनाइयों को, तो किसी ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को जिंदा रखा.

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