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नवरात्र विशेष: मेवाड़ राजघराने की कुलदेवी बाण माता मंदिर में सिरोही से आई 108 मीटर लंबी चुनर

यह पदयात्रा चुनर लेकर सिरोही जिले से यह लगातार 13 साल से आ रही है.

Baan Mata temple in Chittorgarh
​बाणमाता मंदिर के लिए चुनरी लेकर जाते श्रद्धालु (ETV Bharat Chittograrh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 23, 2026 at 4:58 PM IST

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चित्तौड़गढ़: चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर एक बार फिर आस्था, श्रद्धा और समर्पण का अद्भुत नजारा दुर्ग स्थित प्राचीन बाण माता मंदिर में देखने को मिला. सिरोही जिले के पालड़ी एम से माता के भक्त 108 मीटर लंबी चुनर लेकर कठिन पैदल यात्रा करते हुए माता के दरबार पहुंचे. यहां विधि-विधान से चुनर मंदिर में अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं व्यक्त कीं. श्रद्धालु शहर में पैदल भजनों पर नाचते हुए दुर्ग पर चढ़ाई करते दिखे. वहीं, नवरात्र महोत्सव के तहत मंदिर में प्रतिदिन विशेष अनुष्ठान जारी हैं. मेवाड़ राज परिवार की कुलदेवी बाण माता मंदिर में प्रतिदिन विशेष शृंगार और आरती हो रही है.

चित्तौड़ दुर्ग स्थित बाण माता मंदिर के पुजारी राजेश पालीवाल ने बताया कि मंदिर में चैत्र नवरात्रि में सभी नौ दिनों में प्रतिदिन करीब डेढ़ क्विंटल विभिन्न फूलों से शृंगार किया जा रहा है. चैत्र नवरात्र में चित्तौड़गढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. उन्होंने बताया कि बाण माताजी मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी हैं. ऐसे में पूरे देश एवं विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं.

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पुजारी राजेश पालीवाल ने बताया कि यहां हर वर्ष श्री बाण माता मंदिर पैदल यात्रा संघ के तत्वावधान में पैदल यात्रा आ रही है. इस बार भी यह 13वीं पदयात्रा 16 मार्च को पालड़ी एम स्थित कालिका माताजी मंदिर से श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरू हुई थी. यात्रा में शामिल करीब 50-60 श्रद्धालुओं ने अनुशासन, भक्ति और सामूहिक भावना के साथ प्रतिदिन 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय की. कई स्थानों पर ग्रामीणों द्वारा यात्रियों का स्वागत भी किया गया, जिससे पूरे मार्ग में भक्ति और सेवा का माहौल बना रहा.

Baan Mata temple in Chittorgarh
दुर्ग स्थित ​बाणमाता मंदिर (ETV Bharat Chittograrh)

108 मीटर लंबी चुनर बनी आकर्षण: इधर, सोमवार को जब यह पदयात्रा चित्तौड़ शहर एवं दुर्ग पहुंची तो भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला. माता के जयकारों के साथ 108 मीटर लंबी चुनर को बड़ी श्रद्धा से बाण माताजी के चरणों में अर्पित किया गया. इस दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बन गया और बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने. विशेष बात यह रही कि भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं के हौसले और आस्था में कोई कमी नहीं आई. कठिन रास्तों और मौसम की परवाह किए बिना भक्त पूरे जोश के साथ माता के दरबार तक पहुंचे, जो उनकी अटूट श्रद्धा का जीवंत उदाहरण है.

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BAAN MATA TEMPLE IN CHITTORGARH

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