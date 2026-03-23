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नवरात्र विशेष: मेवाड़ राजघराने की कुलदेवी बाण माता मंदिर में सिरोही से आई 108 मीटर लंबी चुनर

​बाणमाता मंदिर के लिए चुनरी लेकर जाते श्रद्धालु ( ETV Bharat Chittograrh )