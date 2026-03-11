ETV Bharat / state

बस्तर में 108 माओवादियों का सरेंडर आज, बड़ी संख्या में नक्सली डंप सामग्री भी बरामद

जगदलपुर में पूना मारगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन के अंतर्गत बड़ी संख्या में नक्सली हिंसा को छोड़ मुख्यधारा में लौट रहे हैं.

NAXALITES SURRENDER BASTAR
नक्सली सरेंडर (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 11, 2026 at 10:39 AM IST

बस्तर: बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में पूना मारगेम (पुनर्वास से पुनर्जीवन) पहल के अंतर्गत DKSZC (दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी) के कुल 108 माओवादी कैडर सरेंडर करेंगे. सभी 108 माओवादी समाज के वरिष्ठ जनों, पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बलों व जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समाज की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं.

बड़ा संख्या में नक्सली डंप बरामद

बस्तर आईजी ने बताया कि इस दौरान बड़ी सख्या में नक्सली डंप सामग्री भी बरामद की गई है. सुंदरराज पी ने बताया कि हिंसा त्यागकर समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले कैडर्स से मिली सूचनाओं के आधार पर देश के नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी डंप बरामदगी की गई है. बीजापुर जिला सहित बस्तर रेंज के विभिन्न जिलों से बरामद किए गए डंप को भी रेंज मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा. यह कार्यक्रम पुलिस अधिकारियों के सामने दोपहर 2 बजे पूरा होगा.

31 मार्च 2026 के लिए 20 दिन बाकी

छत्तीसगढ़ के बस्तर में चार दशक से काबिज माओवादी संगठन को खत्म करने के लिए देश के गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 की तारीख तय की है. इस डेडलाइन के तहत लगातार सुरक्षाबल के जवान, अधिकारी बस्तर में विभिन्न रणनीतियों के साथ काम कर रहे हैं. एक तरफ सुरक्षाबल के जवान नक्सलियों के कोर इलाके में पहुंचकर मुठभेड़ में उन्हें मार गिरा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में माओवादी संगठन के सदस्य अपने हथियारों को लेकर वापस मुख्य धारा में लौट रहे हैं.

माओवादियों का सरेंडर
NAXALITES SURRENDER BASTAR
जगदलपुर में पूना मारगेम
POONA MARGAM IN JAGDALPUR
MAOISTS SURRENDER

