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ट्रेन हादसों पर लगेगी लगाम; 551 किमी रूट पर 108 'कवच' टावर लगेंगे, दो चरणों में होगा काम

पूर्वोत्तर रेलवे ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : पूर्वोत्तर रेलवे में 'कवच' टावर की स्थापना का कार्य शुरू हो रहा है. रेल मंत्रालय ने इसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे के 1441 किलोमीटर रूट को चिन्हित किया है, जिस पर टावर लगाने में 492 करोड़ रुपये खर्च होगा. इसमें 551 किलोमीटर में 108 टावर लगाने के विभिन्न रूट तय हुए हैं. रेलवे अधिकारियों का दावा है कि इसके लगने से दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे सुरक्षा और संरक्षा को हमेशा से प्राथमिकता देता है. जिसके क्रम में 'कवच' सुरक्षा की व्यवस्था एक नए स्वरूप में रेलवे सिस्टम के भीतर लागू होगी. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली में कई तरह के यंत्र लगते हैं. जिसमें स्लीपर पर एफआईडी टैग लगेगा. ट्रैक पर टावर की स्थापना होगी. ट्रेन के इंजन और स्टेशन पर भी एक सिस्टम इसमें लगाया जाता है. जिससे किसी भी प्रकार की ट्रेन दुर्घटना को रोकने में कामयाबी मिलेगी.



उन्होंने कहा कि यह सुविधा देश के भीतर कई अन्य रेल मंडलों में भी स्थापित होगी. लेकिन, पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो इसके लिए कुल 1441 किलोमीटर का रेल रूट तय किया गया है. जिस पर टावर लगाने में 492 करोड़ रुपये खर्च होगा. उन्होंने बताया कि लखनऊ मंडल के सीतापुर से बुढ़वल, बुढ़वल से गोरखपुर, बाराबंकी- बुढ़वल, छपरा से गोरखपुर के बीच कुल 108 टावर लगाए जाएंगे.