ट्रेन हादसों पर लगेगी लगाम; 551 किमी रूट पर 108 'कवच' टावर लगेंगे, दो चरणों में होगा काम
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 5:36 PM IST
गोरखपुर : पूर्वोत्तर रेलवे में 'कवच' टावर की स्थापना का कार्य शुरू हो रहा है. रेल मंत्रालय ने इसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे के 1441 किलोमीटर रूट को चिन्हित किया है, जिस पर टावर लगाने में 492 करोड़ रुपये खर्च होगा. इसमें 551 किलोमीटर में 108 टावर लगाने के विभिन्न रूट तय हुए हैं. रेलवे अधिकारियों का दावा है कि इसके लगने से दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी.
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे सुरक्षा और संरक्षा को हमेशा से प्राथमिकता देता है. जिसके क्रम में 'कवच' सुरक्षा की व्यवस्था एक नए स्वरूप में रेलवे सिस्टम के भीतर लागू होगी.
उन्होंने बताया कि कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली में कई तरह के यंत्र लगते हैं. जिसमें स्लीपर पर एफआईडी टैग लगेगा. ट्रैक पर टावर की स्थापना होगी. ट्रेन के इंजन और स्टेशन पर भी एक सिस्टम इसमें लगाया जाता है. जिससे किसी भी प्रकार की ट्रेन दुर्घटना को रोकने में कामयाबी मिलेगी.
उन्होंने कहा कि यह सुविधा देश के भीतर कई अन्य रेल मंडलों में भी स्थापित होगी. लेकिन, पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो इसके लिए कुल 1441 किलोमीटर का रेल रूट तय किया गया है. जिस पर टावर लगाने में 492 करोड़ रुपये खर्च होगा. उन्होंने बताया कि लखनऊ मंडल के सीतापुर से बुढ़वल, बुढ़वल से गोरखपुर, बाराबंकी- बुढ़वल, छपरा से गोरखपुर के बीच कुल 108 टावर लगाए जाएंगे.
उन्होंने कहा कि इन टावरों के जरिए ट्रेन के इंजन में लगे हुए ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम को सिग्नल मिलेगा, जिससे दुर्घटना को रोका जा सकेगा. स्थिति को भांपकर इसमें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग हो जाएगी. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में अमृत भारत, वंदे भारत ट्रेन में यह सिस्टम उसके इंजन में लगा हुआ है.
उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए टेंडर फाइनल कर लिया गया है और तेजी से इसे पूरा किया जाएगा. इसे दो चरणों में पूरा किया जाना है. पहले चरण में 551 किलोमीटर रेल रूट को निर्धारित किया गया है.
उन्होंने बताया कि 'कवच' रेलवे की एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जो आरडीएसओ द्वारा विकसित की गई है. यह तकनीक सामने से आ रही ट्रेन, लोको पायलट द्वारा रेड सिग्नल तोड़ने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्वचालित रूप में ब्रेक लगा देगी.
उन्होंने कहा कि यह तकनीक रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जिसके जरिए लोको पायलट को अलर्ट मैसेज पहुंचता है और ब्रेक खुद ब खुद लग जायेगा. ठंडक के दिनों में यह कोहरे जैसी खराब स्थिति में काम करेगा. जिससे दुर्घटना की संभावना कम रहेगी.
उन्होंने बताया कि देश के भीतर फिलहाल करीब 10 हजार किलोमीटर से अधिक रेल रूट पर लगाने के लिए इसका टेंडर हो चुका है. जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे के हिस्से में 1441 किलोमीटर की दूरी तय हुई है.
इसे अगले 5 वर्षों में 44000 किलोमीटर रेल रूट पर विस्तारित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इससे भारतीय रेलवे की परिचालन क्षमता और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी और यात्रियों की यात्रा सुनिश्चित होगी.
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