देवरिया में पिछले 27 साल से 108 कन्याओं का दुर्गा के रूप में पूजन, जानिए कैसे शुरू हुई परंपरा?
पढ़िए संवाददाता विश्व दीपक त्रिपाठी की खास रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 2:20 PM IST
देवरिया: नवरात्र के इन दिनों में जहां जगह-जगह पंडाल लगे हैं, घरों में शक्ति की उपासना हो रही है, वहीं देवरिया में करीब 27 साल से मां दुर्गा के पूजन की अनोखी परंपरा चली आ रही है. यहां 108 कन्याओं को देवी का रूप दिया जाता है. उसी मनोभाव और श्रद्धा से उनका पूजन होता है, जिस प्रकार मंदिरों में देवी की आराधना होती है. शक्ति के प्रति समर्पित इस परंपरा पर पढ़िए रिपोर्ट...
देवरिया के खास मोहल्ले में 108 कन्याओं में साक्षात देवी के दर्शन होते हैं. शहर के खास मोहल्ले में स्थापित इस अनोखे पंडाल में 108 कन्याएं विभिन्न देवी के रूप में सप्तमी से बैठती हैं. हर साल इनके दर्शन के लिए पूरे जिले से भीड़ उमड़ती है.
श्री श्री 1008 साक्षात स्वर्ग देव दर्शन पूजा समारोह: इस परंपरा की सबसे खास बात इसका फॉर्म है. जो फॉर्म कन्याओं के चयन के लिए निकलता है, उस पर श्री श्री 1008 साक्षात स्वर्ग देव दर्शन पूजा समारोह लिखा रहता है. इसी नाम से ये पूरा आयोजन जाना जाता है. सप्तमी से इनका पूजन शुरू होता है.
1999 से शुरू हुई परंपरा: यह परंपरा 27 साल पुरानी है. इसकी शुरुआत 1999 में समाजसेवी गिरजा शंकर यादव ने की थी. गिरजा शंकर यादव बताते हैं कि जब वह छोटे थे तो अपने पिता के साथ मेला देखने जाते थे, तभी उन्होंने सोचा था कि एक दिन ऐसा पंडाल सजाऊंगा कि पूरे शहर के लोग मेरे मोहल्ले में आएंगे. वहीं से इस अनोखी परंपरा की प्रेरणा मिली. बिजली विभाग से रिटायरमेंट के बाद इसी परंपरा को जीवन का लक्ष्य बना लिया.
1000 फॉर्म में से 108 देवियों का चयन: दुर्गा पूजा से करीब 2 महीने पहले जुलाई से सितंबर में इसके लिए फॉर्म निकाले जाते हैं. दुर्गा सहित विभिन्न रूपों के लिए करीब 1000 कन्याएं फॉर्म भरती हैं. इसके बाद चयन समिति इंटरव्यू के आधार पर 108 कन्याओं का चयन करती है.
6 से 13 साल की कन्याओं का होता पूजन: समिति ने कन्याओं की उम्र 6 से 13 साल निर्धारित की है. चूंकि कन्याएं छोटी हैं, इसलिए उन्हें दिनभर पंडाल में नहीं बैठाया जाता है. प्रतिदिन शाम को सिर्फ 3 घंटे के लिए ही उन्हें देवी के रूप में पंडाल में बैठाया जाता है, ताकि उनकी पढ़ाई और सेहत पर असर न पड़े. चयनित सभी 108 कन्याओं को श्रृंगार का पूरा सामान, वस्त्र और पूजन सामग्री समिति की ओर से फ्री में दी जाती है.
दर्शन करने पहुंचते हैं डीएम-एसपी: इस जीवंत दरबार के दर्शन के लिए आम श्रद्धालुओं के साथ-साथ जनपद के डीएम, एसपी सहित अन्य बड़े अधिकारी भी पहुंचते हैं.
इस दिन से नवरात्र शुरू: शारदीय नवरात्र 2026 की शुरुआत रविवार, 11 अक्टूबर से हो गई है. ये 9 दिनों का त्योहार 19 अक्टूबर तक चलेगा. इसके बाद, मंगलवार, 20 अक्टूबर को विजयादशमी (यानी दशहरा) मनाया जाएगा.
नवरात्र का महत्व: नवरात्र हिंदू धर्म का पवित्र और महत्वपूर्ण महापर्व है, जो मुख्य रूप से देवी दुर्गा (शक्ति) की उपासना और उनके नौ दिव्य स्वरूपों (नवदुर्गा) के सम्मान में मनाया जाता है. संस्कृत भाषा में 'नवरात्र' का शाब्दिक अर्थ 'नौ रातें' होता है. नवरात्र सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाते हैं.
- मन का संयम: क्रोध, मोह और विकारों से दूरी बनाकर रखना.
- वाणी का संयम: असत्य, कठोर वचन और निंदा का त्याग करना.
- आहार का संयम: सात्विक भोजन और उपवास रखकर शरीर का शुद्धिकरण करना चाहिए.
देवी के 9 स्वरूप: माना जाता है कि नवरात्र में जगत जननी मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना करने का विशेष महत्त्व है. प्रथम् शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चन्द्रघण्टा, चतुर्थ-कुष्माण्डा देवी, पंचम् स्कन्दमाता, षष्ठ-कात्यायनी, सप्तम्-कालरात्रि, अष्टम्-महागौरी एवं नवम्-सिद्धिदात्री.
देवी जागरण का अर्थ: मान्यता है कि दिन के समय मां की आराधना होती है, लेकिन रात्रि में मां का पूजन और उनका ध्यान किया जाता है. नवरात्रि के 9 दिन रात्रि जागरण के लिए ही जाने जाते हैं. जैसे पूर्वांचल में लोग हर शुभ काम में सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, वैसे ही पंजाब और दिल्ली के अतिरिक्त अन्य जगहों पर रात्रि जागरण की पुरानी परंपरा रही है. अब इसका विस्तार होने लगा है.
अब घर-घर में जागरण की परंपरा विकसित हो रही है, लेकिन यह बहुत ही परंपरागत और पौराणिक महत्व की चीज है. कुछ लोग जागरण को मजाक समझते हैं. बड़े-बड़े साउंड स्पीकर लगाकर माता के अलग-अलग स्वरूप को ऐसे प्रस्तुत करते हैं, जो अपने ही धर्म का मजाक बनाने लगता है. यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका एक शास्त्रोक्त विधान है. जिसको भी जागरण करना होता है, वह पूरे दिन व्रत रहता है. निराहार या निर्जल व्रत रहकर माता की आराधना के लिए उनका ध्यान करता है. उनका पूरा पूजन किया जाता है. शाम के वक्त उनकी ज्योत प्रज्वलित की जाती है और उनके आगमन के साथ जागरण की शुरुआत होती है.
ये भी पढ़ें- नवरात्र में जागरण का क्या है महत्व, नियम और विधान, किस दिशा में लगाएं चौकी? यहां जानिए