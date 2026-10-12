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देवरिया में पिछले 27 साल से 108 कन्याओं का दुर्गा के रूप में पूजन, जानिए कैसे शुरू हुई परंपरा?

देवरिया में 108 कन्याओं की जीवंत दुर्गा पूजा की परंपरा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

देवरिया: नवरात्र के इन दिनों में जहां जगह-जगह पंडाल लगे हैं, घरों में शक्ति की उपासना हो रही है, वहीं देवरिया में करीब 27 साल से मां दुर्गा के पूजन की अनोखी परंपरा चली आ रही है. यहां 108 कन्याओं को देवी का रूप दिया जाता है. उसी मनोभाव और श्रद्धा से उनका पूजन होता है, जिस प्रकार मंदिरों में देवी की आराधना होती है. शक्ति के प्रति समर्पित इस परंपरा पर पढ़िए रिपोर्ट...

देवरिया की जीवंत दुर्गा पूजा (Video Credit; ETV Bharat) देवरिया के खास मोहल्ले में 108 कन्याओं में साक्षात देवी के दर्शन होते हैं. शहर के खास मोहल्ले में स्थापित इस अनोखे पंडाल में 108 कन्याएं विभिन्न देवी के रूप में सप्तमी से बैठती हैं. हर साल इनके दर्शन के लिए पूरे जिले से भीड़ उमड़ती है.

श्री श्री 1008 साक्षात स्वर्ग देव दर्शन पूजा समारोह: इस परंपरा की सबसे खास बात इसका फॉर्म है. जो फॉर्म कन्याओं के चयन के लिए निकलता है, उस पर श्री श्री 1008 साक्षात स्वर्ग देव दर्शन पूजा समारोह लिखा रहता है. इसी नाम से ये पूरा आयोजन जाना जाता है. सप्तमी से इनका पूजन शुरू होता है. 108 कन्याओं का पूजन (Photo Credit; ETV Bharat) 1999 से शुरू हुई परंपरा: यह परंपरा 27 साल पुरानी है. इसकी शुरुआत 1999 में समाजसेवी गिरजा शंकर यादव ने की थी. गिरजा शंकर यादव बताते हैं कि जब वह छोटे थे तो अपने पिता के साथ मेला देखने जाते थे, तभी उन्होंने सोचा था कि एक दिन ऐसा पंडाल सजाऊंगा कि पूरे शहर के लोग मेरे मोहल्ले में आएंगे. वहीं से इस अनोखी परंपरा की प्रेरणा मिली. बिजली विभाग से रिटायरमेंट के बाद इसी परंपरा को जीवन का लक्ष्य बना लिया.



1000 फॉर्म में से 108 देवियों का चयन: दुर्गा पूजा से करीब 2 महीने पहले जुलाई से सितंबर में इसके लिए फॉर्म निकाले जाते हैं. दुर्गा सहित विभिन्न रूपों के लिए करीब 1000 कन्याएं फॉर्म भरती हैं. इसके बाद चयन समिति इंटरव्यू के आधार पर 108 कन्याओं का चयन करती है. कब शुरू हुई परंपरा. (Photo Credit; ETV Bharat) 6 से 13 साल की कन्याओं का होता पूजन: समिति ने कन्याओं की उम्र 6 से 13 साल निर्धारित की है. चूंकि कन्याएं छोटी हैं, इसलिए उन्हें दिनभर पंडाल में नहीं बैठाया जाता है. प्रतिदिन शाम को सिर्फ 3 घंटे के लिए ही उन्हें देवी के रूप में पंडाल में बैठाया जाता है, ताकि उनकी पढ़ाई और सेहत पर असर न पड़े. चयनित सभी 108 कन्याओं को श्रृंगार का पूरा सामान, वस्त्र और पूजन सामग्री समिति की ओर से फ्री में दी जाती है. दर्शन करने पहुंचते हैं डीएम-एसपी: इस जीवंत दरबार के दर्शन के लिए आम श्रद्धालुओं के साथ-साथ जनपद के डीएम, एसपी सहित अन्य बड़े अधिकारी भी पहुंचते हैं. पिछले साल की जीवंत दुर्गा पूजा की तस्वीर (Photo Credit; ETV Bharat)