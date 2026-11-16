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बिहार के इस जिले में फहराया गया 108 फीट ऊंचा तिरंगा, छठ महापर्व पर ऐतिहासिक पल के साक्षी बने लोग

पुनपुन पकरी घाट तिरंग का लोकार्पण करते अधिकारी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के पटना नगर पंचायत पुनपुन क्षेत्र के पकरी घाट पर एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल देखने को मिला, जब 108 फीट ऊंचा तिरंगा शान से आसमान में लहराया. समारोह का उद्घाटन मुख्य पार्षद रितेश पटेल, अनुमंडल पदाधिकारी मसौढ़ी धनराज कुमार एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत पुनपुन के कर-कमलों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया.

फीता काटते ही जैसे ही ध्वज फहराया गया, वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने तालियों, जयकारों और देशभक्ति के नारों से पूरे घाट को गुंजायमान कर दिया. छठ महापर्व के पावन अवसर पर इस 108 फीट ऊंचे ध्वज का भव्य अधिष्ठापन एवं लोकार्पण समारोह संपन्न होना और भी खास हो गया.