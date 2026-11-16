बिहार के इस जिले में फहराया गया 108 फीट ऊंचा तिरंगा, छठ महापर्व पर ऐतिहासिक पल के साक्षी बने लोग
Patna Tallest Tricolor पुनपुन पकरी घाट पर 108 फीट का तिरंगा फहराया गया. घाट को स्वच्छ, सुंदर बनाए रखने का संकल्प लिया. रिपोर्ट-शशि तुलस्यान
Published : November 16, 2026 at 8:16 PM IST
पटना: बिहार के पटना नगर पंचायत पुनपुन क्षेत्र के पकरी घाट पर एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल देखने को मिला, जब 108 फीट ऊंचा तिरंगा शान से आसमान में लहराया. समारोह का उद्घाटन मुख्य पार्षद रितेश पटेल, अनुमंडल पदाधिकारी मसौढ़ी धनराज कुमार एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत पुनपुन के कर-कमलों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया.
फीता काटते ही जैसे ही ध्वज फहराया गया, वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने तालियों, जयकारों और देशभक्ति के नारों से पूरे घाट को गुंजायमान कर दिया. छठ महापर्व के पावन अवसर पर इस 108 फीट ऊंचे ध्वज का भव्य अधिष्ठापन एवं लोकार्पण समारोह संपन्न होना और भी खास हो गया.
छठ के मौके पर घाट पर हजारों श्रद्धालु मौजूद थे, जिन्होंने इस ऐतिहासिक क्षण को अपनी आंखों से देखा और गर्व महसूस किया. लोगों का कहना था कि यह पल पुनपुनवासियों के लिए सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि गर्व और सम्मान का क्षण है, जिससे पकरी घाट की पहचान और भी बढ़ जाएगी.
सम्मान, एकता और पर्यटन का केंद्र बनेगा तिरंगा
आयोजकों ने बताया कि पकरी घाट पर स्थापित यह 108 फीट ऊंचा तिरंगा नगर पंचायत पुनपुन के लिए सम्मान, एकता एवं गौरव का प्रतीक है. यह ध्वज न केवल घाट की शोभा बढ़ाएगा, बल्कि दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा. साथ ही यह आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति, परंपरा और देशभक्ति से जोड़ने का काम करेगा.
"यह पुनपुनवासियों के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है, जहां अब हर वक्त इतनी ऊंचाई पर तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देगा. पकरी घाट पर 108 फीट ऊंचे तिरंगे का अधिष्ठापन कार्यक्रम किया गया है." -रितेश पटेल, मुख्य पार्षद, पुनपुन
इस गरिमामयी अवसर पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2 आशीष राज, नगर प्रबंधक, उपमुख्य पार्षद राजकुमार एवं नगर पंचायत पुनपुन के समस्त वार्ड पार्षदों की उपस्थिति रही. साथ ही पुलिस बल के जवानों, नगर पंचायत के कर्मियों एवं पुनपुन क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, समाजसेवियों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लेकर इसकी शोभा बढ़ाई.
घाट को स्वच्छ, सुंदर बनाए रखने का संकल्प
कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने सभी नगरवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दीं और घाट को स्वच्छ, सुंदर व पवित्र बनाए रखने का संकल्प लिया. एसडीपीओ आशीष राज ने बताया कि आज लोगों के लिए गौरव का पल है कि 108 फीट का तिरंगा लहराया गया. यह लोगों को देशभक्ति का संदेश देगा.
"पुनपुनवासियों के लिए यह एक गौरव का पल है. पकरी घाट पर 108 फीट ऊंचे तिरंगे का अधिष्ठापन किया गया है, यह एक बहुत ही सुंदर पहल है." -धनराज कुमार, एसडीएम, मसौढ़ी
कई जिलों के मुख्य स्थल पर लगा है तिरंगा
बिहार के कई जिलों के मुख्य स्थल पर तिरंगा फहरा रहा. गया जिले के शेरघाटी में 126 फीट का तिरंगा लगा है. मुंगेर जिले के तारापुर में शहीद चौक पर 100 फीट का तिरंगा लगाया गया. पटना जंक्शन समेत सभी ए-1 श्रेणी के रेलवे स्टेशन पर 100 फीट ऊंचे तिरंगे लगाए गए हैं.
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