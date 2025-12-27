ETV Bharat / state

नए टेंडर के विरोध में 108 और 104 एंबुलेंस को 28 दिसंबर रात 12 बजे से बंद करने की चेतावनी

108 एंबुलेंस ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन ने 108 और 104 एंबुलेंस सेवा बंद करने की चेतावनी दी है. यूनियन ने 28 दिसंबर यानी रविवार रात 12 बजे से एंबुलेंस सेवा अनिश्चितकाल तक बंद करने की बात कही है. यूनियन की वेतन बढ़ाने और काम के घंटे 8 करने की मांग है. 'नए टेंडर में भी बढ़े वेतन का उल्लेख नहीं': यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि 104 एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कम्पनी मोर्डन इमरजेन्सी सर्विसेज कम्पनी का पूर्व में चल रहा टेंडर समाप्त होने पर गत 26 नवम्बर को 104 एम्बुलेंस सेवा संचालन के लिए नया टेंडर निकाला गया था. उस टेंडर की आरएफपी में यह उल्लेख नहीं था कि एंबुलेंस कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़ाया गया है, जिसको लेकर राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने गत 8 दिसम्बर को प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को ज्ञापन दिया था. शेखावत ने बताया कि आरएफपी में संशोधन करके गत 12 दिसम्बर को शुद्धिपत्र निकाला गया, लेकिन उसमें भी एंबुलेंस कर्मचारियों की मांग का उल्लेख नहीं किया गया.