वार्ता विफल: मांगों पर नहीं बनी सहमति! 108 एम्बुलेंस कर्मियों का चरणबद्ध आंदोलन जारी, 21 अक्टूबर से अनिश्चिकालीन हड़ताल

वार्ता विफल: मांगों पर नहीं बनी सहमति! 108 एम्बुलेंस कर्मियों का चरणबद्ध आंदोलन जारी, 21 अक्टूबर से अनिश्चिकालीन हड़ताल
रांची में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के साथ वार्ता विफल होने के बाद 108 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगा. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : October 16, 2026 at 8:55 PM IST
रांची: झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के आह्वान पर 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की लंबित मांगों एवं श्रमिक अधिकारों को लेकर शुक्रवार को चर्चा हुई. 40 घंटे की हड़ताल और NHM कार्यालय पर प्रदर्शन के बाद सरकार की ओर से आंदोलित 108 एम्बुलेंस कर्मियों के साथ गतिरोध समाप्त करने का प्रयास शुरू हुआ.
एम्बुलेंस सेवा के ठप होने पर मंत्री ने जताई नाराजगी
नामकुम स्थित स्वास्थ्य मुख्यालय के IPH सभागार में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में आंदोलित 108 एम्बुलेंस कर्मियों के संघ के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई. करीब 2 घंटे चली वार्ता के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने दुर्गा पूजा के दौरान एम्बुलेंस जैसी जरूरी सेवा को ठप करने पर अपनी नाराजगी जताई.
ब्लैकमेलिंग पर सख्त दिखे मंत्री डॉ. इरफान अंसारी
हालांकि स्वास्थ्य मंत्री, एम्बुलेंस कर्मियों की कई मांगों को मानते भी दिखे, लेकिन 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन किसी निजी एजेंसी के द्वारा संचालन की जगह सिविल सर्जन के द्वारा संचालित करने की मांग को उन्होंने सिरे से नकार दिया. इस दौरान उन्होंने आंदोलित एम्बुलेंस कर्मियों से ब्लैकमेलिंग न करने और किसी के राजनीतिक टूल्स न बनने की भी सलाह दी.
चरणबद्ध आंदोलन जारी रखने की घोषणा
बैठक के बाद प्रेस रिलीज जारी कर आंदोलित झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ (सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ) की ओर से वार्ता विफल होने और पूर्व घोषित चरणबद्ध आंदोलन जारी रखने की घोषणा की गई. झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी, प्रदेश महामंत्री सूरज साहू, कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश कुमार, रवींद्र कुमार सहित सभी जिलों के जिला अध्यक्ष एवं सचिव उपस्थित रहे. इसके साथ ही भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री एवं एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के प्रभारी रमाशंकर प्रसाद तथा जिला मंत्री सुबोध कुमार भी उपस्थित रहे.
वेतन भुगतान की सत्यता पर उठे सवाल
आंदोलित संघ के नेताओं ने बताया कि वार्ता के दौरान सम्मान फाउंडेशन कंपनी द्वारा वेतन भुगतान से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत किए गए. संघ ने कंपनी द्वारा प्रस्तुत जुलाई एवं अगस्त माह के वेतन भुगतान के प्रमाणों पर सवाल उठाते हुए उन्हें फर्जी बताया. संघ के मुताबिक, कंपनी द्वारा एक माह में लाखों रुपये के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया गया, जिसकी सत्यता पर सवाल खड़े होते हैं.
2 मांगों पर नहीं बनी सहमति
संघ के नेताओं ने बताया कि सरकार द्वारा कर्मचारियों की केवल एक मांग माने जाने तथा अन्य 2 मांगों पर सहमति नहीं बनने के कारण आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया है. आंदोलन के अगले चरण में 21 अक्टूबर 2026 से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की घोषणा को दोहराया.
सभी मांगों पर नहीं बनी सहमति: नीरज तिवारी
संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में बैठक हुई, लेकिन सभी मांगों पर सहमति नहीं बनने के कारण आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया है.
संघ की प्रमुख मांगें
उन्होंने कहा कि संघ की प्रमुख मांगें है कि 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन जिला स्तर पर सिविल सर्जन के माध्यम से शुरू करना, बर्खास्त कर्मचारियों की पुनः बहाली, लंबित वेतन का भुगतान तथा कर्मचारियों को सभी श्रमिक एवं वैधानिक अधिकार सुनिश्चित किया जाए.
21 अक्टूबर से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल
संघ के अनुसार, जुलाई 2026 से कर्मचारियों का वेतन लंबित हैं, सम्मान फाउंडेशन कंपनी द्वारा जुलाई एवं अगस्त माह के वेतन भुगतान से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत किए गए, जिन्हें संघ ने फर्जी बताते हुए उनकी सत्यता जांच करने की मांग रखा. संघ ने साफ किया कि 21 अक्टूबर से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल के निर्णय पर वह कायम है, जब तक कर्मचारियों की लंबित मांगों का उचित समाधान नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
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