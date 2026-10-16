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वार्ता विफल: मांगों पर नहीं बनी सहमति! 108 एम्बुलेंस कर्मियों का चरणबद्ध आंदोलन जारी, 21 अक्टूबर से अनिश्चिकालीन हड़ताल

एम्बुलेंस कर्मचारी संघ और सरकार के बीच वार्ता विफल ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के आह्वान पर 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की लंबित मांगों एवं श्रमिक अधिकारों को लेकर शुक्रवार को चर्चा हुई. 40 घंटे की हड़ताल और NHM कार्यालय पर प्रदर्शन के बाद सरकार की ओर से आंदोलित 108 एम्बुलेंस कर्मियों के साथ गतिरोध समाप्त करने का प्रयास शुरू हुआ.

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