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धनबाद में 108 एंबुलेंस कर्मियों का प्रदर्शन, बकाया वेतन की मांग

एंबुलेंस कर्मियों का कैंडल मार्च ( Etv Bharat )

धनबाद: 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों का आक्रोश सड़क पर देखने को मिला. बकाया वेतन के भुगतान और दूसरी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया. काला बिल्ला लगाकर स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नाराजगी जताई और कैंडल मार्च निकालकर सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर खींचने की कोशिश की.

झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ की धनबाद जिला इकाई के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि नई एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद से उन्हें पिछले एक साल का वेतन नहीं मिला है. प्रदर्शन कर रहे 108 एंबुलेंस चालकों और कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग ने एंबुलेंस के रखरखाव और कर्मचारियों के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी जिस एजेंसी को सौंपी है, वह अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रही है.