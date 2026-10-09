धनबाद में 108 एंबुलेंस कर्मियों का प्रदर्शन, बकाया वेतन की मांग
धनबाद में 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने बकाया वेतन और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 9, 2026 at 11:53 PM IST
धनबाद: 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों का आक्रोश सड़क पर देखने को मिला. बकाया वेतन के भुगतान और दूसरी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया. काला बिल्ला लगाकर स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नाराजगी जताई और कैंडल मार्च निकालकर सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर खींचने की कोशिश की.
झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ की धनबाद जिला इकाई के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि नई एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद से उन्हें पिछले एक साल का वेतन नहीं मिला है. प्रदर्शन कर रहे 108 एंबुलेंस चालकों और कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग ने एंबुलेंस के रखरखाव और कर्मचारियों के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी जिस एजेंसी को सौंपी है, वह अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रही है.
कर्मचारी कर रहे हैं आर्थिक परेशानियों का सामना
कर्मचारियों के मुताबिक, एक ओर वेतन का भुगतान लंबित है, तो दूसरी ओर एंबुलेंस के रखरखाव में भी लापरवाही बरती जा रही है, इससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आंदोलनरत कर्मचारियों ने राज्यभर में 108 एंबुलेंस कर्मियों के लिए सरकारी स्तर पर न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की मांग की. इसके साथ ही सेवा से हटाए गए कर्मचारियों की दोबारा बहाली, भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआईसी), अतिरिक्त कार्य के बदले भुगतान (ओवरटाइम) और ग्रेच्युटी का लाभ देने की मांग भी उठाई.
हक की लड़ाई जारी रखेंगे कर्मचारी
कर्मचारियों ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री की ओर से पहले दिए गए आश्वासनों को अब तक लागू नहीं किया गया है. इसी के विरोध में कैंडल मार्च निकालकर उन्होंने अपनी मांगें पूरी करने की अपील की. कर्मचारियों ने साफ किया कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक वे अपने हक की लड़ाई जारी रखेंगे.
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