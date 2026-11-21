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108 एंबुलेंस हड़ताल: सिर्फ एक एंबुलेंस लंबी दूरी के लिए है कारगर, जिला स्वास्थ्य समिति ने उपलब्ध करवाईं 10 एंबुलेंस

पलामूः 108 एंबुलेंस की राज्यव्यापी हड़ताल चल रही है. इसी बीच पलामू से 108 एंबुलेंस को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है. पलामू जिले में 108 के तहत 29 एंबुलेंस हैं जिसमें से मात्र सात एंबुलेंस ही कारगर हैं. सात में सिर्फ एक एंबुलेंस ही रांची आने जाने के लिए कारगर है. बाकी के छह एंबुलेंस मेदिनीनगर शहर और उसके आसपास के लिए ही कारगर हैं. 108 एंबुलेंस की हड़ताल का पलामू में शनिवार को खास असर नजर नहीं आया.

पलामू जिला स्वास्थ्य विभाग ने हड़ताल को देखते हुए योजना तैयार की है. पलामू जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से 10 एंबुलेंस 108 के संचालक को उपलब्ध करवाई गई हैं. शनिवार को संचालक के कार्यों की निगरानी की जाएगी. लापरवाही की स्थिति में रविवार से खुद पलामू स्वास्थ्य विभाग एंबुलेंस की कमान संभाल लेगा. आम लोग 108 पर कॉल करके मदद ले सकते हैं, जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उपलब्ध करवाई गई एंबुलेंस मरीज को उपलब्ध करवाई जाएंगी. इधर हड़ताल पर बैठे ड्राइवर एंबुलेंस की चाबी भी अपने साथ लेकर चले गए हैं.

'पलामू स्वास्थ्य विभाग ने अपने पास मौजूद 10 एंबुलेंस को 108 नंबर को उपलब्ध करवाई हैं. शनिवार को हालात पर नजर रखी जा रही है. लापरवाही बरतने की स्थिति में रविवार से खुद स्वास्थ्य विभाग एंबुलेंस का संचालन शुरू करेगा. पलामू में 108 की सिर्फ सात(07) एंबुलेंस ही कारगर हैं. इसमें भी सिर्फ एक एंबुलेंस से मरीज को रांची भेजा जा सकता है. - डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव, सिविल सर्जन पलामू

'एंबुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं जबकि एंबुलेंस जर्जर स्थिति में है. पलामू के लोग भगवान भरोसे हैं, ऐसी हालत सिर्फ पलामू की नहीं है बल्कि पूरे राज्य की है. सरकार और विभाग के कुप्रबंधन के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है. लोगों का प्राथमिक उपचार भी संभव नहीं हो पा रहा है और दुर्घटना की स्थिति में मदद नहीं मिल पा रही है.- अमित तिवारी, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी पलामू

पलामू से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए होते हैं रेफर

पलामू के इलाके से बड़ी संख्या में मरीज रिम्स रेफर होते है. गंभीर रूप से दुर्घटना का शिकार या गोली लगे मरीजों को रिम्स भेजा जाता है. पलामू के ग्रामीण इलाकों के मरीजों को मेदिनीनगर मुख्यालय पहुंच कर इलाज करवाने के लिए 70 से 90 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है. हुसैनाबाद हरिहरगंज के इलाके के कई ऐसे गांव है जहां गंभीर बीमारी की स्थिति में मरीजों को 100 से भी अधिक किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है.