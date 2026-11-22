108 एंबुलेंसकर्मियों की पांच दिन पुरानी हड़ताल खत्म: कर्मचारियों की सभी मांगों पर बनी सहमति
झारखंड में पांच दिन से चल रही 108 एंबुलेंसकर्मियों की हड़ताल खत्म हो गयी है. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 22, 2026 at 9:06 PM IST
रांची: झारखंड में पिछले पांच दिनों से जारी 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल शनिवार को समाप्त हो गई. नामकुम स्थित स्वास्थ्य मुख्यालय के आरसीएच सभागार में स्वास्थ्य विभाग, एंबुलेंस संचालन करने वाली कंपनी सम्मान फाउंडेशन और झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ के बीच हुई त्रिपक्षीय वार्ता में कर्मचारियों की सभी प्रमुख मांगों पर सहमति बनी. इसके बाद संघ ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की.
इस वार्ता में सबसे बड़ा फैसला वर्तमान संचालन कंपनी सम्मान फाउंडेशन को दो महीने के भीतर हटाने का हुआ. वहीं, कर्मचारियों के दो महीने के बकाया वेतन का भुगतान अगले 48 घंटे में करने पर सहमति बनी. इसके अलावा फरवरी 2025 से अब तक वेतन, ईपीएफ और ईएसआईसी में हुई कटौती की जांच कर 30 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया.
कंपनी अब मनमाने तरीके से नहीं निकाल सकेगी नौकरी से
कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंताओं में नौकरी की सुरक्षा भी शामिल थी. अब कंपनी अपनी मर्जी से किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकेगी. किसी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत या लापरवाही का मामला सामने आने पर राज्य एनएचएम टीम, संबंधित जिले के सिविल सर्जन और कर्मचारी संघ की सहभागिता में जांच होगी. जांच में दोषी पाए जाने पर ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
यह व्यवस्था 22 अक्टूबर 2026 को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और संघ के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में बनी सहमति के अनुरूप लागू होगी.
नई कंपनी में पुराने कर्मचारियों को मिलेगी पहली प्राथमिकता
वर्तमान 108 संचालन कंपनी सम्मान फाउंडेशन को हटाने के बाद जब नई कंपनी का चयन होगा, तब वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को नौकरी में पुनर्बहाली के लिए पहली प्राथमिकता दी जाएगी. इसका उद्देश्य कंपनी बदलने की प्रक्रिया में कर्मचारियों की नौकरी और भविष्य को सुरक्षित रखना है.
वेतन भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए एस्क्रो अकाउंट की व्यवस्था लागू करने पर सहमति बनी है. इसके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग वेतन भुगतान की निगरानी कर सकेगा. इससे मनमाने तरीके से वेतन काटने और भुगतान में अनियमितता की शिकायतों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.
इसके अलावा एंबुलेंस खराब रहने या कर्मचारियों को केस नहीं मिलने की स्थिति में वेतन नहीं काटा जाएगा. बैठक में तय हुआ कि ऐसी परिस्थितियों के लिए कर्मचारियों को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा.
EPF, ESIC, बीमा और बोनस भी मिलेगा
कर्मचारियों को समय पर वेतन, न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआईसी, अवकाश, जीवन बीमा और बोनस जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने पर सहमति बनी है. सभी एम्बुलेंस में बायोमेट्रिक डिवाइस लगाए जाएंगे, जिससे कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज होगी. वहीं, कंपनी अब एनएचएम की अनुमति के बिना किसी नए कर्मचारी की नियुक्ति नहीं कर सकेगी.
48 घंटे और 30 दिन में पूरी करनी होगी भुगतान की प्रक्रिया
समझौते के अनुसार दो महीने का बकाया वेतन 48 घंटे में देना होगा. वहीं, फरवरी 2025 से अब तक वेतन और ईपीएफ-ईएसआईसी में की गई कटौती की जांच कर 30 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा. संघ का कहना है कि इन निर्णयों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं.
झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने कहा कि त्रिपक्षीय वार्ता में कर्मचारियों की सभी मांगों पर सहमति बनी है. कर्मचारियों के हित में लिए गए फैसलों के बाद हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने आंदोलन के दौरान सहयोग देने के लिए राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग, मीडिया, भारतीय मजदूर संघ और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति आभार जताया.
इस बैठक में एनएचएम की ओर से प्रशासी पदाधिकारी केवल कृष्ण अग्रवाल, डॉ. राजीव प्रसाद, डॉ. अरविंद कुमार और अवनी प्रसाद मौजूद रहे. सम्मान फाउंडेशन की ओर से निदेशक सुमित बासु, योगेश कुमार और दीपक कुमार शामिल हुए. वहीं, भारतीय मजदूर संघ और झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे.
हड़ताल खत्म होने से 108 एम्बुलेंस सेवा के दोबारा सामान्य होने की उम्मीद है. हालांकि, कर्मचारियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती समझौते की शर्तों को समयसीमा के भीतर जमीन पर उतरते देखना है. खासकर 48 घंटे में वेतन भुगतान और दो महीने में सम्मान फाउंडेशन को हटाने का फैसला अहम होगा.
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