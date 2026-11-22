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108 एंबुलेंसकर्मियों की पांच दिन पुरानी हड़ताल खत्म: कर्मचारियों की सभी मांगों पर बनी सहमति

स्वास्थ्य विभाग, सम्मान फाउंडेशन और झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ के बीच वार्ता (रांची) ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में पिछले पांच दिनों से जारी 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल शनिवार को समाप्त हो गई. नामकुम स्थित स्वास्थ्य मुख्यालय के आरसीएच सभागार में स्वास्थ्य विभाग, एंबुलेंस संचालन करने वाली कंपनी सम्मान फाउंडेशन और झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ के बीच हुई त्रिपक्षीय वार्ता में कर्मचारियों की सभी प्रमुख मांगों पर सहमति बनी. इसके बाद संघ ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की.

इस वार्ता में सबसे बड़ा फैसला वर्तमान संचालन कंपनी सम्मान फाउंडेशन को दो महीने के भीतर हटाने का हुआ. वहीं, कर्मचारियों के दो महीने के बकाया वेतन का भुगतान अगले 48 घंटे में करने पर सहमति बनी. इसके अलावा फरवरी 2025 से अब तक वेतन, ईपीएफ और ईएसआईसी में हुई कटौती की जांच कर 30 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया.