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हड़ताली 108 एंबुलेंस कर्मियों ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी, कल रांची में मार्च निकालने की घोषणा

स्वास्थ्य मुख्यालय के मुख्य गेट पर प्रदर्शन करते 108 एंबुलेंस कर्मचारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड में सरकारी निःशुल्क 108 एंबुलेंस सेवा कर्मियों की हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी है. आज भी राज्य के अलग-अलग जिलों से रांची पहुंचे हड़ताली 108 एंबुलेंस कर्मियों ने खराब मौसम के बावजूद स्वास्थ्य मुख्यालय पहुंच कर प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य मंत्री के कल के बयान के विरोध में नारेबाजी की.

अब जिलों में प्रदर्शन नहीं, रांची में ही दिखाएंगे ताकत