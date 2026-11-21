हड़ताली 108 एंबुलेंस कर्मियों ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी, कल रांची में मार्च निकालने की घोषणा
108 एंबुलेंस कर्मियों ने स्वास्थ्य मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया. इस दौरान हड़ताली एंबुलेंस कर्मियों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : November 21, 2026 at 5:42 PM IST
रांची: झारखंड में सरकारी निःशुल्क 108 एंबुलेंस सेवा कर्मियों की हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी है. आज भी राज्य के अलग-अलग जिलों से रांची पहुंचे हड़ताली 108 एंबुलेंस कर्मियों ने खराब मौसम के बावजूद स्वास्थ्य मुख्यालय पहुंच कर प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य मंत्री के कल के बयान के विरोध में नारेबाजी की.
अब जिलों में प्रदर्शन नहीं, रांची में ही दिखाएंगे ताकत
18 नवंबर की रात्रि 08:00 बजे से हड़ताल पर गए करीब 500 एंबुलेंस के कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के कल के बयान के बाद अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए अब अलग-अलग जिलों में धरना प्रदर्शन की पूर्व घोषित कार्यक्रम में बदलाव किया है. अब राजधानी रांची में ही राज्य भर के एंबुलेंस कर्मियों का जुटान होगा.
एनएचएम के मुख्य गेट पर प्रदर्शन
आज भी रांची के नामकुम स्थित स्वास्थ्य मुख्यालय स्थित NHM के मुख्य द्वार पर आंदोलनरत 108 एंबुलेंस कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और कल राजधानी में मार्च और उसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होने पर मुख्यमंत्री आवास के समक्ष प्रदर्शन करने का ऐलान किया.
हड़ताली 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
- सम्मान फाउंडेशन कंपनी को तत्काल हटाकर ब्लैकलिस्ट किया जाए.
- 22 अक्टूबर 2026 को संघ और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ हुई वार्ता में तय सहमतियों को लागू करते हुए नई कंपनी का चयन किया जाए.
- कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित हो, कंपनी अपनी मनमर्जी से किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सके. शिकायत या गलती की जांच राज्य एनएचएम की टीम, संबंधित जिले के सिविल सर्जन और कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि की मौजूदगी में हो. दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए.
- वेतन भुगतान के लिए एस्क्रो अकाउंट की व्यवस्था हो, ताकि स्वास्थ्य विभाग वेतन भुगतान की निगरानी कर सके और मनमानी वेतन कटौती पर रोक लगे.
- एंबुलेंस खराब रहने या मरीजों का केस नहीं मिलने पर वेतन कटौती नहीं हो और वेतन भुगतान सुनिश्चित हो.
- समय पर वेतन और श्रम संबंधी सुविधाएं मिलें, न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआईसी, अवकाश, ओवरटाइम, जीवन बीमा और बोनस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.
- बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था हो: सभी एंबुलेंस में बायोमेट्रिक डिवाइस लगाई जाए, ताकि कंपनी कर्मचारियों की उपस्थिति में मनमानी कटौती नहीं कर सके.
- नए कर्मचारियों की मनमानी बहाली पर रोक लगे और नई बहाली से पहले एनएचएम से अनुमति लेना अनिवार्य किया जाए.
- फरवरी 2025 से अब तक के वेतन, ईपीएफ और ईएसआईसी की जांच हो. कर्मचारियों का बकाया व लंबित राशि का भुगतान कराया जाए और दोषी कंपनी पर कठोर कार्रवाई हो.
- अगस्त से अक्टूबर 2026 तक का बकाया वेतन तत्काल मिले: अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 का लंबित वेतन अविलंब भुगतान किया जाए.
ये भी पढ़ें-
झारखंड में 108 एंबुलेंसकर्मियों की हड़ताल पर चाबी लेकर चले गए कर्मचारियों पर करें प्राथमिकी- अपर मुख्य सचिव
108 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी, निजी एंबुलेंस और ऑटो से मरीज पहुंच रहे अस्पताल, वसूला जा रहा मनमाना किराया
108 एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का कड़ा रुख, कहा- एस्मा लगाने का प्रस्ताव तैयार