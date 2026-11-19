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अनिश्तिचकालीन हड़ताल पर झारखंड के 108 एंबुलेंस कर्मचारी, आश्वासन के बाद भी मांगें पूरी नहीं होने से नाराज

रांची: झारखंड के 108 एंबुलेंस के ड्राइवर और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ ने पहले ही आह्वान किया था कि अगर उनकी लंबित मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे. जिसके बाद 18 नवंबर की रात 8 बजे से सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं.

एंबुलेंस कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. वहीं हड़ताल पर जाने के बाद एंबुलेंस कर्मियों ने आज गुरुवार को स्वास्थ्य मुख्यालय नामकुम के समक्ष धरना-प्रदर्शन देने की भी घोषणा की है.

108 एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल (Etv Bharat)

संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कर्मचारियों की सभी मांगें धरातल पर पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा. संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने कर्मचारियों के अगस्त से अक्टूबर 2026 तक के लंबित वेतन का भुगतान, फरवरी 2025 से अब तक की गई कथित मनमानी वेतन कटौती की जांच एवं बकाया राशि की वापसी, संदिग्ध वेतन भुगतान दस्तावेजों की उच्चस्तरीय जांच का मांग की है.

उन्होंने बताया कि इन सब मांगों के साथ खराब एंबुलेंस के नाम पर सरकारी राशि के भुगतान तथा कर्मचारियों पर फर्जी केस आईडी बनाने और अपनी निजी राशि से एंबुलेंस की मरम्मत कराने के दबाव जैसे गंभीर मामलों को लेकर संघ लगातार आंदोलनरत रहा है. इसके बावजूद अब तक कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है.

108 एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि इससे पहले भी संघ द्वारा कई बार आंदोलन किया गया, लेकिन हर बार सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा आश्वासन देकर आंदोलन स्थगित करा दिया जाता है. पूर्व में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ हुई वार्ता में कर्मचारियों की मांगों का छठ पूजा तक समाधान करने का आश्वासन दिया गया था. इसी भरोसे पर संघ ने अपना आंदोलन स्थगित किया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद कर्मचारियों को न तो बकाया वेतन मिला और न ही अन्य समस्याओं का समाधान हुआ.