झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल टली, अब 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान
झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मचारियों ने अपनी 21 अक्टूबर से होने वाली हड़ताल टाल दी है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 20, 2026 at 5:56 PM IST
रांची: झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की प्रस्तावित राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल की तारीख बदल दी गई है. झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ ने 21 अक्टूबर 2026 से प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित करते हुए अब 26 अक्टूबर से आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है. स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत और उनके आग्रह के बाद संघ ने यह फैसला लिया है. संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी की ओर से 20 अक्टूबर को जारी पत्र में इसकी जानकारी दी गई है.
त्योहार को देखते हुए बढ़ाई गई तारीख
संघ के मुताबिक, बातचीत के दौरान दुर्गा पूजा और विजयादशमी को ध्यान में रखते हुए हड़ताल की तारीख आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया. साथ ही कर्मचारियों की लंबित मांगों पर विचार कर समाधान का आश्वासन भी दिया गया. इसके बाद संघ ने आपातकालीन 108 एंबुलेंस सेवा को ध्यान में रखते हुए आंदोलन की तारीख बदलने का निर्णय लिया.
25 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक जारी रहेगी सेवा
संघ ने अपने सभी जिला अध्यक्षों, जिला सचिवों और संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि 25 अक्टूबर 2026 की रात 23:59 बजे तक आपातकालीन 108 एंबुलेंस सेवा का संचालन सुचारु रूप से सुनिश्चित किया जाए. इसके बाद हड़ताल शुरू करने की तैयारी है. संघ ने उम्मीद जताई है कि इस अवधि में राज्य सरकार कर्मचारियों की लंबित मांगों पर सकारात्मक पहल करेगी और बातचीत के माध्यम से उनका समाधान निकालेगी.
पिछली बैठक में नहीं बनी थी सभी मांगों पर सहमति
108 एंबुलेंस कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर 2026 को नामकुम स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय में बैठक हुई थी. इसमें स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह भी मौजूद थे. बैठक में कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर चर्चा हुई, लेकिन सभी मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी. इसके बाद संघ ने 21 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय बरकरार रखा था.
संघ की प्रमुख मांगों में 108 एंबुलेंस सेवा का संचालन जिला स्तर पर सिविल सर्जनों के माध्यम से कराना, लंबित वेतन का भुगतान, सेवा से हटाए गए कर्मचारियों की बहाली और कर्मचारियों को ईपीएफ, ईएसआई, ओवरटाइम तथा ग्रेच्युटी जैसे वैधानिक लाभ देना शामिल है. कर्मचारियों ने वेतन में कथित कटौती और समय पर भुगतान नहीं होने का मुद्दा भी उठाया है.
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