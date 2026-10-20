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झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल टली, अब 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की प्रस्तावित राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल की तारीख बदल दी गई है. झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ ने 21 अक्टूबर 2026 से प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित करते हुए अब 26 अक्टूबर से आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है. स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत और उनके आग्रह के बाद संघ ने यह फैसला लिया है. संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी की ओर से 20 अक्टूबर को जारी पत्र में इसकी जानकारी दी गई है.

त्योहार को देखते हुए बढ़ाई गई तारीख