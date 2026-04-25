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सतना में खुद ही बीमार है 108 एंबुलेंस, मरीज को रीवा ले जाने से पहले गेट को बंद कर तार से बाधा

जिस एंबुलेंस से मासूम को रेफर किया गया उसमें गेट था, लेकिन बंद नहीं हो सकता था. फिर क्या था एंबुलेंस का गेट बंद करने के लिए चालक ने तार का सहारा लिया. यानी एंबुलेंस में तारबाड़ी करके गेट को बंद किया गया. साथ ही एंबुलेंस के अंदर रोशनी भी नहीं थी. अंदर लगी हुई लाइट भी बंद थी. यानी अंधेरे में मासूम को रीवा ले जाया गया. जिसका वीडियो सामने आया है.

सतना: सतना में स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं बेपटरी हो चुकी हैं. जिला चिकित्सालय में एंबुलेंस संचालक संविदाकार का आतंक जारी है. शुक्रवार की शाम एक एंबुलेंस में कुपोषण जैसी से गंभीर बीमारी से ग्रसित बच्चे को रीवा रेफर किया गया.

बता दें मेंटेनेंस के नाम पर एंबुलेंस संविदाकार केवल अपना कोरम पूरा कर रहे हैं. वही दूसरी ओर मरीजों के जान से सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है. इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं. रामनगर से रेफर मरीज को जिला अस्पताल जिस एंबुलेंस से लाया गया था, उसका भी गेट खोलने के लिए चालक को खिड़की से अंदर जाना पड़ा था. स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी लापरवाही किसी दुर्घटना के रूप में सामने आ सकती है.

इस बारे में जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉ. अमर सिंह ने बताया, ये वाकया सोशल मीडिया पर हमने भी देखा है. मैंने अपने कर्मचारियों से पता भी कराया कि क्या वास्तव एंबुलेंस चालक ने तार लगा कर गेट बंद किया है. एंबुलेंस के प्रॉपर मेंटेनेंस को लेकर मैं कई बार एंबुलेंस के कॉर्डिनेटर और भोपाल तक पत्र लिख चुका हूं. कई बार जब हम एंबुलेंस बुलाते हैं तो एंबुलेंस चालक द्वारा कहा जाता है कि अभी रिपेयरिंग करा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आते हैं.

108 एंबुलेंस को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रही एंबुलेंस को संचालित करने वाली एजेंसी

मामले पर मैं नोटिस भी दे चुका हूं और जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से भी इन्हें नोटिस दिया जा चुका है. इस मामले पर भी एक नोटिस एंबुलेंस संविदाकार को भेजा जाएगा. एंबुलेंस को संचालित करने वाली एजेंसी 108 एंबुलेंस को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रही है. जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.