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रांची में 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों का हल्लाबोल, विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन

प्रदर्शन के दौरान 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी ( Etv Bharat )

रिपोर्ट: उपेंद्र कुमार

रांची: झारखंड की लाइफलाइन कहे जाने वाली 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने शुक्रवार को रांची के डोरंडा स्थित श्रम भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया. आंदोलनकारी एम्बुलेंसकर्मियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनका लगातार शोषण हो रहा है. उनकी सुध कोई नहीं ले रहा है, उन्होंने जल्द से जल्द उनकी मांगों पर विचार करने की अपील की.

विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन

इस बीच प्रदर्शनकारियों ने बेवजह की वेतन कटौती, भ्रष्टाचार और बकाया भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ, झारखंड (सम्बद्ध–भारतीय मजदूर संघ) के नेतृत्व में 108 एम्बुलेंस कर्मचारी श्रम भवन, डोरंडा रांची के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया और प्रदर्शन किया. अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की.

समय पर वेतन भुगतान की मांग