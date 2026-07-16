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दिल्ली फायर विभाग में 10,743 पदों पर जल्द निकलेगी भर्ती, युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर

दिल्ली फायर विभाग में बंपर भर्तियां, 10 हजार युवाओं के लिए रोजगार का बेहतरीन मौका ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा और युवाओं के रोजगार के मोर्चे पर एक बेहद बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है. दिल्ली फायर सर्विस (DFS) पिछले कई सालों से जिस सबसे बड़ी चुनौती यानी 'मैनपॉवर की कमी' से जूझ रही थी, वह अब जल्द ही खत्म होने वाली है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली फायर सर्विस में 10,743 नए कर्मचारियों की भर्ती के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक से हुई ईटीवी भारत की विशेष बातचीत में इस पूरी प्रक्रिया, इसके आगामी चरणों, भर्ती के नियमों में हुए बड़े बदलावों व दिल्ली की सुरक्षा पर पड़ने वाले इसके असर को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं. ये पूरी कवायद न केवल दिल्ली की अग्निशमन व्यवस्था को एक नया जीवन देगी, बल्कि 10,000 से अधिक युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक बहुत बड़ा अवसर भी लेकर आ रही है. संवाददाता धनंजय वर्मा की रिपोर्ट (ETV BHARAT) भर्ती की वर्तमान स्थिति व आगे की प्रक्रिया चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक के अनुसार विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए करीब 5 महीने पहले भर्ती की ये जरूरत (रिक्विजिशन) केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई थी. गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा गहन चर्चा और समीक्षा के बाद आखिरकार इस भारी-भरकम भर्ती को स्वीकृति दे दी गई है. गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद अब इस फाइल को दिल्ली सरकार के पास भेजा जा चुका है. बहुत जल्द ही दिल्ली सरकार से भी इसे अंतिम प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी. दिल्ली सरकार से मंजूरी मिलते ही इस फाइल को आधिकारिक विज्ञापन और परीक्षा आयोजित करने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) को भेज दिया जाएगा. परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को तुरंत ड्यूटी पर नहीं भेजा जाएगा. चयन के बाद सभी को दिल्ली फायर सर्विस की पेशेवर ट्रेनिंग से गुजरना होगा. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही उन्हें अलग-अलग फायर स्टेशनों पर तैनात किया जाएगा. दिल्ली फायर सर्विस की कुल स्ट्रैंथ कुल फायर स्टेशन: 71