उत्तराखंड के युवाओं के लिए विदेश में नौकरी के खुल रहे रास्ते, सरकार की इस योजना से 106 को मिला रोजगार
उत्तराखंड के युवाओं को विदेश में नौकरी मिल सके, इसके लिए मई 2023 में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू की गई थी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 9, 2026 at 3:40 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने कौशल विकास और विदेशी भाषा प्रशिक्षण पर फोकस बढ़ाया है. सरकार की पहल पर शुरू की गई मुख्यमत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत अब तक प्रदेश के 106 युवा विदेशों में नौकरी हासिल कर चुके हैं.
सरकार का जोर युवाओं को केवल तकनीकी और व्यावसायिक कौशल में दक्ष बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें विदेशी भाषा का प्रशिक्षण देकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करने पर भी है. इसी दिशा में प्रदेश में जर्मन और जापानी भाषा के कुल 158 प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं. सरकार ने अब इस पहल का विस्तार करते हुए उत्तरकाशी और टिहरी में भी विदेशी भाषा प्रशिक्षण केंद्र खोलने की तैयारी कर रही है.
विदेश में रोजगार के लिए मई 2023 में शुरू हुई थी ये योजना: प्रदेश के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना को मई 2023 में मंजूरी दी गई थी. योजना को जमीन पर उतारने के लिए कौशल एवं सेवायोजन विभाग के अंतर्गत विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया गया है. इस पहल के जरिए युवाओं को वैश्विक बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित करने और उन्हें विदेश में नौकरी पाने के लिए जरूरी भाषा एवं कौशल उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है. सरकार की मंशा है कि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार के लिए केवल देश के भीतर उपलब्ध अवसरों पर निर्भर न रहना पड़े, बल्कि उनकी योग्यता के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी संभावनाएं खुलें.
158 केंद्रों में जर्मन और जापानी भाषा का प्रशिक्षण: विदेश में नौकरी पाने के लिए विदेशी भाषा की जानकारी कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में जर्मन और जापानी भाषा के प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार देहरादून में जर्मन भाषा के 75 और जापानी भाषा के 45 केंद्र संचालित हैं. वहीं अल्मोड़ा में जर्मन भाषा के 22 और बागेश्वर में जापानी भाषा के 16 प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं.
इन केंद्रों के माध्यम से युवाओं को संबंधित देशों में रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप भाषा प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इसके साथ ही उत्तरकाशी और टिहरी में भी ऐसे केंद्र खोलने की योजना है, जिससे इन जिलों के युवाओं को प्रशिक्षण के लिए दूसरे स्थानों पर निर्भर न रहना पड़े.
जापान में 75, सऊदी अरब में 30 युवाओं को मिली नौकरी: विदेश रोजगार प्रकोष्ठ से मिली जानकारी के मुताबिक योजना के तहत अब तक 106 युवा विदेश में रोजगार हासिल कर चुके हैं. इनमें 75 युवा जापान, एक युवा जर्मनी और 30 युवा सऊदी अरब में कार्यरत हैं, ये युवा हेल्थ हॉस्पिटेलिटी और अन्य क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.
वहीं, वर्तमान में देहरादून में जर्मनी के लिए चार और जापान के लिए दो बैच में प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है. अल्मोड़ा में जर्मनी के लिए एक बैच और बागेश्वर में जापान के लिए एक बैच चल रहा है. सरकार के सामने अब इस योजना के दायरे को बढ़ाने और अधिक से अधिक युवाओं को विदेश में रोजगार से जोड़ने की चुनौती है.
जमैका इथियोपिया और जाम्बिया में भी तलाशे जा रहे अवसर: धामी सरकार अब विदेशी रोजगार के अवसरों को कुछ चुनिंदा देशों तक सीमित रखने के बजाय नए देशों में भी संभावनाएं तलाश रही है. हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आए जमैका में भारत के उच्चायुक्त मयंक जोशी, इथियोपिया में भारत के राजदूत देवेश उत्तम और जाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त आलोक रंजन झा के साथ बैठक की. इस दौरान तीनों देशों में रोजगार की संभावनाओं और कुशल मानव संसाधन की जरूरतों पर चर्चा की गई.
मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब संबंधित देशों की मांग के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं. यदि इन प्रयासों को रोजगार की ठोस संभावनाओं से जोड़ा जाता है तो प्रदेश के युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए रास्ते खुल सकते हैं.
वैश्विक मांग के मुताबिक तैयार होंगे युवा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना प्रदेश सरकार की कसौटी पर खरी उतरी है. योजना की सफलता को देखते हुए विदेशी भाषा प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है. युवाओं को वैश्विक मांग के अनुरूप आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस दिशा में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि युवाओं को विदेश में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा सकें.
मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना प्रदेश सरकार की कसौटी पर खरी उतरी है. योजना की सफलता को देखते हुए विदेशी भाषा प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है. युवाओं को वैश्विक मांग के अनुरूप आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया जा रहा है. अधिकारियों को इसके लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.
पढ़ें---