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उत्तराखंड के युवाओं के लिए विदेश में नौकरी के खुल रहे रास्ते, सरकार की इस योजना से 106 को मिला रोजगार

कॉन्सेप्ट इमेज ( IANS )

देहरादून: उत्तराखंड के युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने कौशल विकास और विदेशी भाषा प्रशिक्षण पर फोकस बढ़ाया है. सरकार की पहल पर शुरू की गई मुख्यमत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत अब तक प्रदेश के 106 युवा विदेशों में नौकरी हासिल कर चुके हैं.

सरकार का जोर युवाओं को केवल तकनीकी और व्यावसायिक कौशल में दक्ष बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें विदेशी भाषा का प्रशिक्षण देकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करने पर भी है. इसी दिशा में प्रदेश में जर्मन और जापानी भाषा के कुल 158 प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं. सरकार ने अब इस पहल का विस्तार करते हुए उत्तरकाशी और टिहरी में भी विदेशी भाषा प्रशिक्षण केंद्र खोलने की तैयारी कर रही है.