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हाथरस में 106 बोरे में सिक्के मिलने का मामला; पुलिस ने दर्ज की FIR, जांच के लिये टीम का गठन

हाथरस में 106 बोरे में सिक्के मिलने का मामला ( Photo credit: ETV Bharat )

हाथरस : जनपद में सदर कोतवाली क्षेत्र में जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सिक्कों के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया था. प्रशासन की टीम ने 1 अगस्त को एक मकान और दुकान पर छापेमारी करके 106 बोरी में सिक्के बरामद किए थे. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है. एसपी ने इसकी जांच के लिए एक टीम का गठन किया है. एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि 1 अगस्त 2026 को एक इनपुट के आधार पर पुलिस और प्रशासन की ज्वाइंट टीम ने एक स्टेशनरी व्यवसायी के आवास में छापेमारी की थी. इस दौरान 106 बोरी में सिक्के बरामद किए गए थे. इसको गिनना संभव नहीं था, इसलिए इनका वजन कराया गया जो 5666 किलो निकला. एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)