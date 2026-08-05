हाथरस में 106 बोरे में सिक्के मिलने का मामला; पुलिस ने दर्ज की FIR, जांच के लिये टीम का गठन
एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि 106 बोरी में सिक्के बरामद किए गए थे. इनका वजन 5666 किलो था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 1:20 PM IST
हाथरस : जनपद में सदर कोतवाली क्षेत्र में जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सिक्कों के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया था. प्रशासन की टीम ने 1 अगस्त को एक मकान और दुकान पर छापेमारी करके 106 बोरी में सिक्के बरामद किए थे. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है. एसपी ने इसकी जांच के लिए एक टीम का गठन किया है.
एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि 1 अगस्त 2026 को एक इनपुट के आधार पर पुलिस और प्रशासन की ज्वाइंट टीम ने एक स्टेशनरी व्यवसायी के आवास में छापेमारी की थी. इस दौरान 106 बोरी में सिक्के बरामद किए गए थे. इसको गिनना संभव नहीं था, इसलिए इनका वजन कराया गया जो 5666 किलो निकला.
उन्होंने बताया कि यह भारी रकम है. इन्होंने इसे यहां क्यों रखा, यह जांच का विषय है. उन्होंने बताया कि 2011 की धारा 12 व 13 में मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसमें सिक्कों को डिस्ट्रॉय करना किसी और मकसद से इस्तेमाल करना या अधिक मात्रा में रखना यह अपराध होता है. उन्होंने बताया कि सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि सिक्के आए कहां से और कहां इनको आगे फॉरवर्ड किया जाता था, इसकी जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है.
बता दें कि 1 अगस्त को एसडीएम राजबहादुर की अगुवाई में एक मकान और पास ही नयागंज स्थित एक दुकान से भारतीय सिक्के बरामद हुए थे. एक सूचना के आधार पर पुलिस ने नवीन समाधिया के घर और दुकान पर छापेमारी की थी, जहां से प्लास्टिक के 106 कट्टों में यह सिक्के बरामद किए गए थे.
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