फिरोजाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी; 19 लाख रुपये के 106 मोबाइल बरामद, मालिकों को सौंपे गये फोन
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 3:50 PM IST
फिरोजाबाद : जनपद फिरोजाबाद की सर्विलांस सेल और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी में उपलब्धि दर्ज की है. पुलिस ने सीईआईआर (Central Equipment Identity Register) पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर कुल 106 मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें असली मालिकों को सौंप दिया. इन मोबाइलों की अनुमानित कुल कीमत करीब 19 लाख रुपये बताई जा रही है. यह जानकारी गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी.
उन्होंने बताया कि जनपद में चलाए जा रहे विशेष अभियान की निगरानी अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं ग्रामीण द्वारा की गई, जबकि क्षेत्राधिकारी साइबर अपराध के नेतृत्व में सर्विलांस टीम और एसओजी ने थाना पुलिस के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को सफल बनाया.
कैसे हुई बरामदगी? : उन्होंने बताया कि दरअसल, भारत सरकार द्वारा संचालित सीईआईआर पोर्टल पर लोग अपने खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन की शिकायत दर्ज कर सकते हैं. फिरोजाबाद पुलिस ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी सर्विलांस और विभिन्न जनपदों/राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया. इसके परिणामस्वरूप अलग-अलग कंपनियों के 106 मोबाइल ट्रेस कर बरामद किए गए.
अब तक की उपलब्धि : पुलिस के अनुसार, इस अभियान के तहत अब तक 1276 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को वापस किए जा चुके हैं. यह आंकड़ा पुलिस की सक्रियता और तकनीकी दक्षता को दर्शाता है.
बरामद मोबाइल पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीड़ितों को सौंपे गए. खोए हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई और उन्होंने फिरोजाबाद पुलिस का आभार व्यक्त किया.
पुलिस की अपील : फिरोजाबाद पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि मोबाइल खोने या चोरी होने की स्थिति में तुरंत CEIR (सीईआईआर) पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते मोबाइल को ब्लॉक कर ट्रेस किया जा सके.
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