ETV Bharat / state

फिरोजाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी; 19 लाख रुपये के 106 मोबाइल बरामद, मालिकों को सौंपे गये फोन

फिरोजाबाद : जनपद फिरोजाबाद की सर्विलांस सेल और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी में उपलब्धि दर्ज की है. पुलिस ने सीईआईआर (Central Equipment Identity Register) पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर कुल 106 मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें असली मालिकों को सौंप दिया. इन मोबाइलों की अनुमानित कुल कीमत करीब 19 लाख रुपये बताई जा रही है. यह जानकारी गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी.





वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि जनपद में चलाए जा रहे विशेष अभियान की निगरानी अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं ग्रामीण द्वारा की गई, जबकि क्षेत्राधिकारी साइबर अपराध के नेतृत्व में सर्विलांस टीम और एसओजी ने थाना पुलिस के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को सफल बनाया.





कैसे हुई बरामदगी? : उन्होंने बताया कि दरअसल, भारत सरकार द्वारा संचालित सीईआईआर पोर्टल पर लोग अपने खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन की शिकायत दर्ज कर सकते हैं. फिरोजाबाद पुलिस ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी सर्विलांस और विभिन्न जनपदों/राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया. इसके परिणामस्वरूप अलग-अलग कंपनियों के 106 मोबाइल ट्रेस कर बरामद किए गए.

