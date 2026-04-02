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आरटीई की लॉटरी में 1.06 लाख बच्चों की किस्मत खुली, मनचाहे निजी स्कूलों में 15 अप्रैल तक मिलेगा फ्री एडमिशन

आरटीई अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए आयोजित ऑनलाइन लॉटरी ( ETV Bharat )

आरटीई अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए आयोजित ऑनलाइन लॉटरी (ETV Bharat)

बता दें, राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने आरटीई के तहत निजी विद्यालयों की प्रथम प्रवेशित कक्षाओं में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन लाटरी का बटन क्लिक कर प्रक्रिया शुरू की. इस पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण राज्य शिक्षा केंद्र के यूट्यूब चौनल पर किया गया. इस मौके पर हरजिंदर सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में है, जहां आरटीई के तहत पारदर्शी ऑनलाइन लाटरी सिस्टम लागू किया गया है. इससे अभिभावकों को बिना किसी परेशानी के उनके क्षेत्र के स्कूलों में बच्चों को निशुल्क शिक्षा के लिए सीट आवंटित हो रही है.

भोपाल: मध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार यानि आरटीई अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए आयोजित ऑनलाइन लॉटरी में इस बार 1 लाख 6 हजार 51 बच्चों को उनकी पसंद के स्कूलों में सीट आवंटित हुई है. इनमें से 91 हजार 543 बच्चों को उनकी पहली वरीयता वाले स्कूल मिले हैं. राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा गुरुवार को पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से पूरी की गई, इसका सीधा प्रसारण भी किया गया. तय नियमों के अनुसार चयनित बच्चों को 3 से 15 अप्रैल के बीच संबंधित स्कूलों में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा.

15 अप्रैल तक स्कूलों में लेना होगा एडमिशन

राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार आरटीई के तहत इस वर्ष दस्तावेज सत्यापन के बाद 1 लाख 78 हजार 714 बच्चे पात्र पाए गए थे. इनमें से ऑनलाइन लॉटरी के जरिए 1 लाख 6 हजार 051 बच्चों को स्कूल आवंटित किए गए हैं. इनमें 54 हजार 746 बालक और 51 हजार 305 बालिकाएं शामिल हैं. जिन बच्चों को स्कूल आवंटित हुए हैं, उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए सूचना भेजी जा रही है. वहीं चयनित बच्चों को 3 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच अपने आवंटित स्कूल में जाकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

नर्सरी से पहली तक सीटों का आवंटन

इस ऑनलाइन लाटरी के तहत निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी-1 और कक्षा पहली की सीटों का आवंटन किया गया है. नर्सरी में 66 हजार 219, केजी-1 में 31 हजार 970 और कक्षा पहली में 7 हजार 862 बच्चों को निशुल्क प्रवेश के लिए सीटें मिली हैं. वहीं इस लॉटरी में बड़ी संख्या में बच्चों को उनकी पहली पसंद का स्कूल मिला है. कुल 91 हजार 543 बच्चों को प्रथम वरीयता वाले स्कूल, 7 हजार 496 को दूसरी वरीयता, 3 हजार 580 को तीसरी, 1 हजार 245 को चौथी और शेष बच्चों को पांचवीं से दसवीं वरीयता तक के स्कूल आवंटित किए गए हैं.

दूसरे चरण में मिलेगा एक और मौका

हरजिंदर सिंह ने बताया कि प्रथम चरण की लॉटरी में जिन बच्चों को किसी भी स्कूल में सीट नहीं मिल पाई है, उन्हें शासन द्वारा दूसरे चरण में अवसर दिया जाएगा. इसके लिए पोर्टल पर उपलब्ध खाली सीटों के अनुसार अभिभावक फिर से अपनी वरीयता दर्ज कर सकेंगे. इससे अधिक से अधिक पात्र बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा का लाभ मिल सकेगा.

आरटीई के प्रथम चरण के नतीजे