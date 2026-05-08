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कोटपूतली में शादी समारोह में रसमलाई खाकर 105 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए, 30 रेफर

उपखंड अधिकारी कपिल कुमार उपाध्याय ने बताया कि शादी समारोह में मिठाई खाने के बाद करीब 105 लोग फूड पॉइजनिंग की चपेट में आ गए थे. चिकित्सकों की तत्परता से समय पर इलाज मिलने के कारण सभी मरीजों की हालत में सुधार है. उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग कोटपूतली की टीम ने मौके पर पहुंचकर रसमलाई और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है.

कोटपूतली-बहरोड़: जिले के विराटनगर क्षेत्र अंतर्गत ढाणी गैसकान गांव में एक शादी समारोह खुशी के माहौल में शुरू हुआ, जो कुछ ही देर बाद अफरा-तफरी में बदल गया. समारोह में परोसी गई रसमलाई खाने के बाद करीब 105 ग्रामीणों, बच्चों और मेहमान फूड पॉइजनिंग के के शिकार हो गए. जानकारी के अनुसार, मेहमानों को मिठाई के रूप में रसमलाई परोसी गई थी. मिठाई खाने के कुछ समय बाद बच्चों और बड़ों में उल्टी, पेट दर्द, घबराहट और चक्कर जैसी शिकायतें शुरू हो गईं. स्थिति गंभीर होते देख परिजनों ने तुरंत बीमार लोगों को विराटनगर क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आतेला पहुंचाया. एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मरीजों के पहुंचने से अस्पताल में भी हड़कंप मच गया.

कुछ मरीजों को किया रेफर: चिकित्सकों की टीम ने तुरंत सभी मरीजों का उपचार शुरू किया. प्राथमिक जांच में फूड पॉइजनिंग की पुष्टि हुई. अस्पताल प्रशासन के अनुसार 105 लोगों में बच्चों की संख्या ज्यादा थी. इनमें से 16 बच्चों और 14 वयस्कों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए शाहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया गया. शेष मरीजों का मौके पर ही इलाज किया गया और हालत सुधरने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई.

अस्पताल पहुंचे अधिकारी: घटना की सूचना मिलते ही विराटनगर उपखंड अधिकारी कपिल कुमार उपाध्याय, बीसीएमएच सुनील मीणा सहित प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे और मरीजों की स्थिति का जायजा लिया. प्रशासन ने चिकित्सा विभाग को बेहतर उपचार व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उपखंड अधिकारी कपिल कुमार उपाध्याय ने बताया कि समय पर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध होने से सभी मरीजों की हालत में सुधार है.

अस्पताल पहुंचे अधिकारी (ETV Bharat kotputli)

खाद्य सुरक्षा विभाग कोटपूतली की टीम ने मौके पर पहुंचकर रसमलाई व अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल एकत्र किए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद फूड पॉइजनिंग के सटीक कारणों का पता चलेगा. इस घटना से पूरे गांव में चिंता और दहशत का माहौल है. परिजन पूरे दिन बीमार बच्चों और मेहमानों की देखभाल में जुटे रहे. प्रशासन ने सभी लोगों से अपील की है कि किसी भी समारोह या आयोजन में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, ताजगी और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें ताकि ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके.

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