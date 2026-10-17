कोटा में 105 फीट का रावण: दशहरे से 3 दिन पहले मैदान में डटा दशानन, पहली बार पहने वेलवेट के कपड़े
अब रावण को पत्थरों से बचाना नगर निगम के लिए चुनौती. हाड़ौती में रावण को पत्थर मारने की प्रथा है.
Published : October 17, 2026 at 7:25 PM IST
कोटा: पहली बार दशहरे से तीन दिन पहले रावण का पुतला दशहरा मैदान में डटकर खड़ा हो गया. नगर निगम ने गाजियाबाद के कारीगरों को रावण बनाने का ठेका दिया था. यह काम 2 माह से जारी है. रावण के अधिकांश भाग बनने के बाद उसे शुक्रवार रात खड़ा करने का काम 200 फीट की क्रेन से शुरू हुआ. यह कार्य शनिवार सुबह पूरा हुआ. कोटा में पहली बार पेड़ा बनाकर खड़ा करने की जगह पिलर वाला रावण बनाया गया. दूसरी तरफ अब रावण को पत्थरों से बचना निगम के लिए चुनौती है. बुराई के प्रतीक माने जाने वाले रावण पर हाड़ौती में पत्थर मारने की प्रथा है. इसी के चलते अब 3 दिन लगातार लोग वहां पहुंचेंगे और दूर से पत्थर फेंकेंगे. हालांकि रावण को पत्थरों से बचने के लिए निगम ने 24 घंटे होमगार्ड लगाए हैं.
31 लाख में बन रहा रावण...गर्दन और तलवार हिलाएगा: रावण बनाने से लेकर खड़ा करना और जलाने तक का पूरा काम कारीगरों का है. निगम ने टेंडर 31 लाख रुपए में दिया. इस बार रावण के पुतले की खासियत है कि गर्दन घुमाएगा. अट्टहास करेगा. अपनी पलकें भी झपकाएगा. हाथ में थामी तलवार हिलाएगा. रावण इस बार 3 दिन पहले खड़ा कर दिया गया, जबकि बीते सालों में दहन के दिन सुबह ही खड़ा किया जाता था. इस बार पिलर के तकनीक से बनाया गया है, इसलिए जल्दी खड़ा हो गया. हाइड्रा क्रेन के जरिए इसे खड़ा किया गया है. यह 200 फीट ऊंचाई तक उठाने वाली क्रेन है.
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पिछली बार कोटा ने बनाया था रिकॉर्ड: नगर निगम कोटा के उप महापौर विवेक राजवंशी ने बताया कि साल 2025 में कोटा ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था. कोटा का सबसे ऊंचा 215 फीट का रावण था. इसका दहन भी हुआ. इसे भारी भरकम क्रेन से खड़ा किया गया. अब दोबारा कोटा में लकड़ी का रावण बना है. वह पिलर के सहारे बनाया गया. इसमें पुतलों को लोहे का पिलर खड़ा किया गया. इस पर रावण, कुंभकरण और मेघनाद बनाए गए. रावण 105 फीट एवं मेघनाद और कुंभकरण 75-75 फीट के है.
22000 पटाखे लगाए: गाजियाबाद से रावण बनाने कोटा आए मोहम्मद आजाद ने कहा कि 2 माह से यहां रावण बनाने को मेहनत कर रहे हैं. रावण के कुनबे में करीब 4 लाख की आतिशबाजी भरी गई है. करीब 22 हजार पटाखे हैं. 55 लड़ी पटाखे लगाए है. रावण दहन के पहले और बाद में आतिशबाजी भी की जाएगी.
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रंगीन कागज की जगह वेलवेट की पोशाक: रावण बनाने में 500 बांस व 300 किलो के आसपास रस्सी लगी है. लुगदी लगाई, जो 300 किलो के आसपास मैदा लगा. साथ ही 5 क्विंटल रद्दी और पेपर लगाए गए. इस बार रावण और उसके कुनबे की पोशाक रंगीन कागज की जगह वेलवेट के कपड़े से तैयार की गई. कारीगर आमिर ने कहा कि पहली बार 2019 में कोटा में रावण बनाने आए थे. इस बीच 2025 में रावण नहीं बनाया, लेकिन इस बार फिर रावण यहां बना रहे हैं. पहली बार उन्होंने कोटा में वेलवेट के कपड़े का उपयोग किया है.
गोल्डन कवच और लाल अचकन पहनकर डटा रावण: मोहम्मद आजाद ने बताया, कोटा में पहली बार वेलवेट का कपड़ा रावण में लगाया गया. सामान्य तौर पर रावण में वेलवेट का कपड़ा नहीं लगाया जाता था. इस बार रावण का कवच गोल्डन कलर का, जबकि अचकन (छाती) व धड़ लाल रंग का है. धोती काले रंग की है. कुंभकरण व मेघनाथ की धोती भी काली है. कुंभकरण की छाती व अचकन पीले रंग की है, मेघनाद को नीले रंग की ड्रेस पहनाई है. रावण के पैर लाल रंग के हैं. कुंभकरण के पीले और मेघनाद के नीले हैं. तीनों की जूतियां गोल्डन कलर की है. इसके लिए 20 लोगों ने करीब दो माह महीने तक यहां पर मेहनत की है.
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रावण की खासियत
- 105 फीट ऊंचा तैयार रावण का पुतला
- 75-75 फीट के हैं मेघनाद व कुंभकरण का पुतला
- 31 लाख रुपए लागत आएगी
- 4 लाख रुपए के 22000 पटाखे रावण के पुतले में लगाए
- पहली बार पिलर तकनीक पर खड़ा किया गया रावण
- 3 दिन पहले ही मैदान आकर खड़ा हो गया रावण
- इस बार रंगीन कागज की जगह वेलवेट की पोशाक पहनाई
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