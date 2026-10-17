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कोटा में 105 फीट का रावण: दशहरे से 3 दिन पहले मैदान में डटा दशानन, पहली बार पहने वेलवेट के कपड़े

दशहरे मैदान में खड़ा रावण परिवार के पुतले ( ETV Bharat Kota )

कोटा: पहली बार दशहरे से तीन दिन पहले रावण का पुतला दशहरा मैदान में डटकर खड़ा हो गया. नगर निगम ने गाजियाबाद के कारीगरों को रावण बनाने का ठेका दिया था. यह काम 2 माह से जारी है. रावण के अधिकांश भाग बनने के बाद उसे शुक्रवार रात खड़ा करने का काम 200 फीट की क्रेन से शुरू हुआ. यह कार्य शनिवार सुबह पूरा हुआ. कोटा में पहली बार पेड़ा बनाकर खड़ा करने की जगह पिलर वाला रावण बनाया गया. दूसरी तरफ अब रावण को पत्थरों से बचना निगम के लिए चुनौती है. बुराई के प्रतीक माने जाने वाले रावण पर हाड़ौती में पत्थर मारने की प्रथा है. इसी के चलते अब 3 दिन लगातार लोग वहां पहुंचेंगे और दूर से पत्थर फेंकेंगे. हालांकि रावण को पत्थरों से बचने के लिए निगम ने 24 घंटे होमगार्ड लगाए हैं.