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उत्तराखंड में फिलहाल ठप रहेगी 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर, जानिए कारण

देहरादून: उत्तराखंड की प्रमुख स्वास्थ्य सहायता सेवा 104 हेल्पलाइन की सेवाएं तकनीकी कारणों से रविवार तक प्रभावित रहेगी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने हेल्पलाइन परिसर मे विद्युत मरम्मत और मुख्य केबल बदलने के काम को शुरू किया है. जिसके चलते कॉल रिसीविंग में देरी या फिर व्यवधान उत्पन्न हो सकता है. यही वजह है कि एनएचएम ने इसकी सूचना जारी करते हुए जनता से सहयोग की अपील की है.

बता दें कि राज्यभर में स्वास्थ्य सलाह, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, शिकायत निवारण और तमाम स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी जनता को उपलब्ध करने के लिए 104 हेल्पलाइन संचालित की जा रही है, जो लाखों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा है. एनएचएम की मानें तो बढ़ती कॉल संख्या और डिजिटल सेवाओं की मांग को देखते हुए हेल्पलाइन के तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ये आवश्यक कदम उठाया जा रहा है.

मुख्य विद्युत केबल बदलने और बिजली आपूर्ति को ज्यादा सुरक्षित करने के लिए सुधार किए जा रहे हैं. ताकि, भविष्य में सेवाएं ज्यादा भरोसेमंद और निर्बाध हों सके. हेल्पलाइन के संचालन को बनाए रखने के लिए वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था की व्यवस्था की गई है, लेकिन तकनीकी कारणों से कुछ समय के लिए कॉल कनेक्ट होने में देरी आ सकती है.