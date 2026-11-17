सिद्धार्थनगर में 104 जोड़ों ने थामा एक दूजे का हाथ; मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मिला लाभ
जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि शासन द्वारा उपलब्ध 64 हजार रुपये उनके खाते में भेजे गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 8:17 PM IST
सिद्धार्थनगर : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत शोहरतगढ़ विधानसभा में 104 जोड़ों की शादी परंपरागत तरीके से संपन्न हुई. इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शोहरतगढ़ विधानसभा के अपना दल (एस) के विधायक विनय वर्मा मौजूद रहे. कार्यक्रम में जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल और मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह भी मौजूद रहे.
शोहरतगढ़ विधानसभा के कन्दवा स्थित जनता विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में 83 हिंदू, 10 बौद्ध और 11 मुस्लिम जोड़ों का विवाह उनके रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराया गया. इस दौरान उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दी जा रही आर्थिक सहायता और घर गृहस्थी से संबंधित सामान भी दिया गया.
जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि आज शोहरतगढ़ विधानसभा में 104 जोड़ों की शादी परंपरागत तरीके से कराई गई है. उन्होंने कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है.
उन्होंने कहा कि आज जो भी जोड़ों की शादी हुई है, शासन द्वारा उपलब्ध 64 हजार रुपये उनके खाते में भेजे गए हैं. बाकी बची धनराशि में से 21 हजार गृहस्थी के सामान के लिये उपलब्ध कराए जा रहे हैं. जिलाधिकारी ने सभी नए जोड़ों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया.
कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए विधायक विनय वर्मा ने सभी 104 जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से शुरू की गई यह योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है. उन्होंने कहा कि आज 104 जोड़े यहां पर परिणय सूत्र में बंधे हैं, उनकी कोशिश होगी कि सभी जोड़ों को उनके माध्यम से कहीं न कहीं नौकरी भी उपलब्ध कराई जाए. इसके लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे.
विधायक ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार गरीबों और किसानों के लिए अच्छी-अच्छी योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ उन्हें जमीनी स्तर पर मिल रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्ग के लोगों का बिना भेदभाव के विकास की योजनाएं चला रही है.
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