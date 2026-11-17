ETV Bharat / state

सिद्धार्थनगर में 104 जोड़ों ने थामा एक दूजे का हाथ; मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मिला लाभ

सिद्धार्थनगर में सामूहिक विवाह ( Photo credit: ETV Bharat )

सिद्धार्थनगर : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत शोहरतगढ़ विधानसभा में 104 जोड़ों की शादी परंपरागत तरीके से संपन्न हुई. इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शोहरतगढ़ विधानसभा के अपना दल (एस) के विधायक विनय वर्मा मौजूद रहे. कार्यक्रम में जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल और मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह भी मौजूद रहे.

शोहरतगढ़ विधानसभा के कन्दवा स्थित जनता विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में 83 हिंदू, 10 बौद्ध और 11 मुस्लिम जोड़ों का विवाह उनके रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराया गया. इस दौरान उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दी जा रही आर्थिक सहायता और घर गृहस्थी से संबंधित सामान भी दिया गया.